CLÓVIS SILVEIRA DIZ QUE “POLÍTICA NÃO É DELEGACIA DE POLÍCIA”

22/01/19 - 07:45:08

Chegou ao fim a indefinição sobre a nova direção do PPS em Sergipe. A informação foi confirmada pelo atual presidente Clóvis Silveira na manhã desta terça-feira (22) ao afirmar que já conversou com Fábio Henrique e que está praticamente definido sua ida para o PDT.

Clóvis explica a necessidade do Partido ter mais um representante no Senado para formação de liderança da bancada.

Clóvis Silveira esclareceu sobre a possibilidade de que ocuparia um cargo na executiva nacional, para evitar sua saída do Partido, após estar há vários anos no comando, porém segundo ele, a sua ida para o PDT é quase certa. “Eu sou homem de grupo e me preocupo com quem nos acompanha. Vamos com nosso grupo e inclusive estamos conversando também com Gilmar Carvalho”, disse.

Clóvis disse ainda que pretende apoiar a candidatura do deputado estadual Gilmar Carvalho à prefeitura de Aracaju em 2020, mesmo que estejam em partidos diferentes. “Gilmar só pode deixar o PSC em 2022, quando será aberta a janela partidária, mas ele pode permanecer onde está e ser nosso candidato”, explicou Clóvis.

Ele afirmou que deixa o partido sem mágoas e que não sabe se a agremiação irá crescer. “Vou sair sem mágoa, não sei se vai crescer, não irei atrapalhar. Política não é delegacia”, afirmou Clóvis Silveira.

Ao ser questionado se a fala era direcionada, Clóvis Silveira disse que “não. Política é diálogo”.

Com informações do jornal da Fan