Edicarlos pede que torne sem efeito sua nomeação em razão das raposas velhas

22/01/19 - 19:10:05

O radialista Edicarlos Queiroz, da Rede Xodó, foi convidado para colaborar com o núcleo de rádio do Governo, “trabalhando e produzindo conteúdo”. No início da noite desta terça-feira (22) pediu ao governo que “minha nomeação tornasse sem efeito, preferindo assim continuar na Rede Xodó de comunicação, assegurando aos sergipanos um rádio jornalismo sério de acordo com as normas do código de ética que rege a minha profissão”.

Através de Nota, o radialista Edicarlos Queiroz explica as razões: “no nosso meio há raposas velhas enciumadas, cheias de malícias e velhos costumes, que logo trataram de deturpar os fatos e expuseram de forma errônea e maldosa o meu nome e a imagem da Rede Xodó”.

Nota de esclarecimento

Eu, Edicarlos Queiroz, me dirijo aos amigos, colegas de trabalho e ouvintes da Rede Xodó. Ao longo desses anos pude desempenhar o meu trabalho e juntos colocamos a emissora no mais alto patamar de credibilidade e responsabilidade nas abordagens dos fatos por nós noticiados.

Com os meus colegas fizemos a grande cobertura das eleições 2018, proporcionamos aos ouvintes o primeiro e grande debate com os candidatos ao Governo de Sergipe, momento histórico idealizado e coordenado por mim. Muito me orgulho da postura ética e combativa frente aos velhos costumes daqueles que praticam o antijornalismo, o meu trabalho me coloca naturalmente como uma cabeça pensante do novo radio jornalismo sergipano e um dos responsáveis pela mudança que se vislumbra no mesmo

Em virtude desse trabalho fui convidado para colaborar com o núcleo de rádio do Governo, trabalhando e produzindo conteúdo. Mas o nosso meio há raposas velhas enciumadas, cheias de malícias e velhos costumes, que logo trataram de deturpar os fatos e expuseram de forma errônea e maldosa o meu nome e a imagem da Rede Xodó.

Diante disso, pedir ao governo que minha nomeação tornasse sem efeito, preferindo assim continuar na Rede Xodó de comunicação, assegurando aos sergipanos um rádio jornalismo sério de acordo com as normas do código de ética que rege a minha profissão.