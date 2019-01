FORÇA NACIONAL FICARÁ NO ESTADO DE SERGIPE POR MAIS 60 DIAS

22/01/19 - 15:17:54

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União e abrange outros dois estados

Em portaria publicada no último sábado (19), o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, determinou a prorrogação da presença da Força Nacional (FN) em Sergipe por mais 60 dias, a contar da data de publicação no Diário Oficial da União. A decisão da portaria de nº 40 também abrange o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte.

A atuação da Força Nacional conta com o apoio estrutural das policiais civil e militar em todo estado. Além da ajuda logística que é disponibilizada pela Secretaria de Segurança Pública, o acesso aos sistemas de informações e ocorrências em Sergipe estão disponíveis para a FN, visando levar mais segurança para a sociedade sergipana.

