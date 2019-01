FUNDAÇÃO DE SAÚDE ABRE NOVO PERÍODO PARA O PSS MÉDICO

Os candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para médicos que se sentirem prejudicados na pontuação têm esta terça e quarta-feira, 22 e 23, para entrarem com recurso junto à Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), através do link específico, publicado no endereço eletrônico www.saude.se.gv.br. De acordo com informações do diretor Operacional da FHS, Ives Déda Gonçalves, ocorreu uma falha técnica no sistema de informação do PSS Médico, que impediu a comissão julgadora de analisar o currículo de alguns candidatos.

“Visando não prejudicar nenhum candidato, a comissão julgadora resolveu abrir estes dois dias para recurso a fim de dar uma nova oportunidade aos interessados de juntarem os documentos necessários para comprovação das condições exigidas no edital”, disse o diretor, acrescentando que o candidato tem como identificar a necessidade de interpor recursos.

“Foi divulgada ontem uma lista pré-classificatória onde consta a pontuação de cada candidato. Aquele que perceber que o seu número de pontos não correspondente com o que ele acredita ter, evidentemente com base em seu currículo, ou que a pontuação está zerada, pode entrar com recurso”, enfatizou Ives Déda, informando que após o fim do prazo, será divulgada uma lista definitiva com a classificação dos candidatos, que será amplamente divulgada.

