Governador participa do encerramento do 182º Novenário do Senhor dos Passos em Maruim

O governador Belivaldo Chagas esteve no município de Maruim, na tarde desta segunda-feira (21), para participar da procissão que marca o o encerramento do 182º Novenário do Senhor dos Passos, padroeiro da cidade. O Dia festivo contou com a Santa Missa solene, seguida pela tradicional procissão e benção do Santíssimo Sacramento pelas ruas da cidade, animada pela Comunidade Força Jovem e pela Banda Euterpe Maruinense.

“É um momento de renovação da fé, no qual também agradecemos as bençãos recebidas e pedimos direcionamento nos nossos caminhos. A cidade de Maruim está de parabéns pela festa, muito bonita e organizada”, destacou Belivaldo.

Importância

Belivaldo foi recebido pelo prefeito do município, Jeferson Santana, que falou sobre a importância da tradicional festividade religiosa e agradeceu a presença do governador. “Avalio como auper importante hoje, na data de nosso padroeiro Senhor dos Passos, ter a presença do governador, para que ele possa vir aqui trazer o abraço a todos os maruinenses nesse dia de muita religiosidade, nesse dia de fé”, afirmou Jeferson.

Aos 84 anos e assídua da festa de Senhor dos Passos, aposentada Maria José dos Santos assistia à passagem da procissão na porta de sua casa neste ano. “Por motivos de idade e de saúde, hoje estou vendo a procissão passar, mas estou muito feliz e orgulhosa, pois frequentei essa festa durante toda a minha vida, desde menina. Inclusive, participei da Legião de Maria por muitos anos”, afirmou.

Sobre o 182º Novenário do Senhor dos Passos

Com o tema ‘Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga’, a festa iniciou no último dia 14 deste mês e contou com uma vesta programação religiosa diária, com Ofício do Senhor dos Passos, Santa Missa, Novena, além de quermesses.

O Novenário do Senhor dos Passos em Maruim já acontece há 182 anos e é considera uma das mais antigas e tradicionais celebrações da Arquidiocese de Aracaju. Atualmente, a paróquia Senhor dos Passos, localizada no município, está sob os cuidados do padre Rodrigo Maia dos Santos, do Distrito Federal (DF).

Foto Marcos Rodrigues