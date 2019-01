Manifestação a favor dos profissionais de Enfermagem acontece dia 27

22/01/19 - 10:13:19

Quem cuida merece ser cuidado é o tema do evento que acontecerá dia 27 às 15 horas no Parque Augusto Franco ( Parque da Sementeira), a ação foi idealizada pelo Movimento dos ativistas da Enfermagem Brasileira -MAE e promoverá uma roda de conversa sobre saúde mental , depressão e prevenção do suicídio e automutilação

O aumento dos índices de suicídio e automutilação motivaram essa mobilização, o estresse, as agressões, a falta de condições de trabalho, a sobrecarga, a falta de valorização, são fatores que prejudicam a saúde mental e laboral dos profissionais.

A Coordenadora do MAE Sergipe Enfermeira Izabelita Alves de Araújo e os coordenadores nacionais Jefferson Caproni e Milton Gomes convidam os profissionais de enfermagem e a sociedade que lutam contra esse problema de saúde ou que necessitem conhecer mais sobre o tema.

Presenças confirmadas:

Silvia Maria de Aquino Neves

(Voluntária e porta voz do CVV)

Lucirne Folly

Personal e executive coach

(Representante Rede Bem Querer)

Autoestima e propósito

GILSON CHEVRAND DE AZEVEDO

Psicólogo

(Representante Rede Bem Querer)

Meditação Guiada

Dra.Ana Sarmento

Advogada

Mediação

(Câmara de Mediação e Arbitragem Media e representante Rede Bem Querer)

Fonte assessoria