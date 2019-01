O Tempo não Para- Samuca enfrenta Mateus para ver Marocas. ‘Eu não saio daqui enquanto não falar com a Marocas’

22/01/19 - 15:01:53

Marocas (Juliana Paiva) está presa em casa junto com a família e o local está tomado por militares. Mesmo tendo sido colocado para fora da mansão, Samuca (Nicolas Prattes) insiste em poder voltar para a casa e falar com a congelada. O empresário fica furioso com a proibição e enfrenta Mateus (Raphael Vianna).

Samuel está na rua da mansão dos Sabino Machado e diz para os militares que deseja falar com Marocas. Ele é impedido por Mateus e os dois começam uma discussão.

“Calma, Samuca! Cê tá nervoso!”, diz Mateus.

“Eu não vou sair daqui, capitão”, Samuca é direto.

“Isso não vai resolver nada! Vai embora!”, Mateus ordena.