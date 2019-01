Prefeito Diógenes Almeida se reúne com MP para tratar sobre Carnatobias

22/01/19 - 14:21:55

Na manhã dessa terça-feira, 22, o Prefeito Diógenes Almeida acompanhado do Procurador Geral do Município, Dr. Vinícius Rodrigues e do Secretário Adjunto de Comunicação do Município, Gerliano Brito, esteve em audiência com o Ministério Público, representado pelos Promotores de Justiça Etélio de Carvalho Prado Júnior e Paulo José Francisco Alves Filho.

Diante o que foi orientado pelo MP, a Prefeitura Municipal de Tobias Barreto vem por meio desta comunicar a toda população e a quem interessar, que diante a crise hídrica e o que ficou pactuado com o Ministério Público, achou prudente cancelar o Carnatobias 2019, seja ele a ser realizado pela municipalidade ou pelo setor privado.

Apesar do avanço no reestabelecimento do abastecimento de água no município, é necessário que tenhamos uma precaução, de modo que o sistema é novo e requer um acompanhamento da evolução de sua eficiência, uma vez que a vazão é de aproximadamente 200m3 quando a necessidade real seria de 400m3.

Considerando que apesar de aquém da necessidade real, será essencial para suprir a crise de água que sofre a população Tobiense, não se tem a garantia de que será suficiente para atender a demanda proveniente de um evento como o Carnatobias, que devido a alguns aspectos como o grande número de visitantes e a manutenção da higiene dos locais, aparelhos e equipamentos essenciais na logística do mesmo, provoca significativamente o aumento do consumo.

Por Gerliano Brito

Foto assessoria