RioMar Aracaju apresenta: Wendy e os encantos da Terra do Nunca!

Buscando sempre promover ações que reúnam a família em torno do entretenimento, o RioMar Shopping promove nesta sexta-feira, 25, a última edição do desfile de férias que, durante todo o mês de janeiro, tem movimentado os corredores do empreendimento.

Os desfiles, que levam as crianças a um mundo de fantasia, apresentam, através de esquetes, as aventuras de Peter Pan – o menino que vive na Terra do Nunca cercado de histórias fascinantes e cheias de magia.

Durante as apresentações, as crianças interagem com os personagens do conto, e participam da história ao lado do Peter Pan, Sininho, Wendy, os meninos perdidos, o malvado Capitão Gancho e seus piratas.

A ação envolve cerca de 15 atores, que dão vida aos personagens do conto infantil. A última apresentação do desfile terá como tema ‘Wendy e os encantos da Terra do Nunca‘, e promete emocionar crianças e adultos que marcarem presença no shopping para acompanhar, ao vivo, o desenrolar da história.

O desfile, que irá percorrer os quatro cantos do shopping, terá início às 18h30 e a concentração será na Praça de Eventos Rio, ao lado do Parque Reino da Aventura. Vale a pena reunir a família e amigos para curtir mais essa aventura que o RioMar Aracaju traz com exclusividade para os seus clientes. Além do colorido e do lúdico, a parada irá contar com música, dança, alegria e um barco repleto de guloseimas! O evento é gratuito.

Serviço

O quê. Desfile com a turma do Peter Pan – ‘Wendy e os encantos da Terra do Nunca’

Quando. 25 de janeiro, às 18h30

Onde. Concentração na Praça Rio – RioMar Shopping – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Acesso. Grátis

Classificação etária. Livre

Sobre o RioMar Shopping

Inaugurado em 8 de maio de 1989, O RioMar Shopping foi o primeiro empreendimento que trouxe para Aracaju o conceito de modernidade dos shopping centers. Administrado pelos Grupos JCPM e NB Empreendimentos desde 2006, o centro de compras teve sua primeira expansão em agosto de 2008, a segunda em 2011 e a terceira expansão em 2017. Hoje, com um total de 282 lojas, entre elas 14 âncoras e 4 megalojas, o centro de compras configura na 13ª colocação em tamanho entre os empreendimentos da Região Nordeste. Localizado em um dos pontos mais charmosos de Aracaju – entre o Rio Sergipe e o mar,o RioMar Shopping surge entre a paisagem natural e humanizada, como um dos cartões postais mais belos da cidade.

