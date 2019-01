Vento forte derruba barracas de feira e assusta moradores de Areia Branca

22/01/19 - 16:03:13

Rajadas de ventos fortes foram registradas no inicio da tarde desta terça-feira (22), e assustou os moradores do município de Areia Branca, devido a sua velocidade e força.

Os moradores foram pegos de surpresa e se assustaram quando o vento começou a derrubar as barracas da feira, localizada no Largo Manoel do Prado Franco, no centro da cidade.

Não há informações sobre feridos e o que foi divulgado nas redes sociais é que foi apenas danos materiais.

Com informações de Sandoval Noticias – Foto redes sociais