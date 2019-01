ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA

23/01/19 - 16:55:14

Serão ofertadas 90 vagas nos três polos

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe (Senar/SE) está com inscrições abertas para o curso técnico em Agronegócio. As inscrições podem ser realizadas até 14 de fevereiro. Serão disponibilizadas 90 vagas distribuídas entre os polos de Indiaroba, Carira e Tobias Barreto.

O curso Técnico em Agronegócio tem carga horária de 1.230 horas e está dividido da seguinte forma: 80% a distância e 20% com aulas presenciais, no polo indicado pelo candidato aprovado.

Ao longo do curso, o participante estudará técnicas de gestão, de comercialização e aprenderá como atuar na execução de procedimentos para planejar e auxiliar na organização e controle das atividades de gestão do negócio rural.

Inscrição

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico www.senarsergipe.org.br no período 23 de janeiro a 14 de fevereiro. O polo de apoio presencial selecionado no ato da inscrição será o mesmo para a realização do curso. Durante a inscrição, o candidato deverá anexar o certificado de conclusão do ensino médio e o histórico escolar. Os candidatos devem ficar atentos, pois o sistema aceita somente uma inscrição por CPF e não permite edição após o envio dos dados.

Por Adriana Freitas

Foto assessoria