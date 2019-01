Ação educativa da SMTT leva conscientização e alegria ao Terminal DIA

Dezenas de usuários do transporte público passam todas as manhãs pelo Terminal de Integração do DIA, em Aracaju. Mas, na manhã dessa terça-feira, 22, os passageiros tiveram uma agradável surpresa: a presença do Grupo Cones de Teatro, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), que deixou o local mais colorido e alegre com uma ação educativa.

Com a alegria e a descontração que já viraram marca do grupo, os atores e profissionais da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT levaram uma mensagem de conscientização aos passageiros que aguardavam ônibus no terminal e também aos que estavam nos arredores do local.

A travessia segura na faixa de pedestres foi a principal bandeira defendida pela equipe durante a ação. “Todos que usam o transporte público precisam atravessar as ruas e as avenidas da cidade, então precisamos reforçar que esse pequeno hábito deve ser cercado de atenção”, disse Hiel Gomes, coordenador do Grupo Cones.

A analista de sistemas, Jéssica Costa, elogiou bastante a performance do grupo. “É uma ação que chama a atenção das pessoas e isso é muito importante. A gente sempre fala que os motoristas precisam ter mais atenção às leis de trânsito, mas nós, pedestres e usuários do transporte público, também precisamos dar a nossa contribuição para um trânsito mais seguro”, comentou.

Educação para o trânsito

O trabalho de educação para o trânsito da SMTT é permanente e tem a missão de conscientizar os moradores de Aracaju sobre a conduta correta que todos devem ter nas ruas e avenidas da cidade, seja como pedestre, ciclista, motorista de carro ou condutor de motocicleta. Além disso, a equipe promove palestras e ações educativas em organizações públicas ou privadas. Os interessados em parcerias devem entrar em contato através do telefone (79) 3179-1450.

