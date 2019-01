Assessoria jurídica da Amese absolve associado acusado de prevaricação

23/01/19 - 08:58:17

A assessoria jurídica da Associação dos Militares de Sergipe (Amese), através da advogada Elizabeth Costa, conseguiu a absolvição de um sargento da polícia militar, acusado de prevaricação.

O Sargento Aeldo Fonseca dos Santos foi denunciado pelo crime de prevaricação, Artigo 319 do Código Penal Militar. O julgamento do militar foi realizado no dia 17 de dezembro na 6ª Vara criminal, no Fórum Gumersindo Bessa em Aracaju.

A defesa foi feita pela Dra. Elizabeth que obteve vitória e o sargento foi absolvido por unanimidade.