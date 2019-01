Guarda municipal de Socorro implanta central de videomonitoramento

Sistema já está em funcionamento nas unidades de ensino e saúde de Nossa Senhora do Socorro

É de conhecimento geral que a tecnologia, quando bem utilizada, pode se tornar uma aliada no processo de desenvolvimento. Pensando nos benefícios gerados por ela, a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Guarda Municipal de Socorro (GMS), implantou nas unidades básicas de saúde e na rede municipal de ensino o sistema de videomonitoramento, através do qual as unidades de ensino e saúde serão monitoradas em tempo real pela central.

A implantação, além de ser uma iniciativa inovadora no município, proporciona uma maior sensação de segurança aos socorrenses, e tem como objetivo resguardar o patrimônio público. “Com autorização do prefeito Padre Inaldo nós estamos implantamos esse sistema, através do qual iremos proporcionar ainda mais segurança não apenas para os funcionários, mas também para a população que frequenta essas unidades. Sabemos da importância em manter nossos guardas nas ruas e isso vai continuar de forma ainda mais intensa, mas também sabemos da contribuição que a tecnologia pode trazer”, disse o comandante da Guarda, Evilásio Protásio.

Até o momento a tecnologia funciona em 33 unidades de ensino e em 41 unidades de saúde, gerando um investimento mensal de R$16 mil e R$19 mil, respectivamente, para as secretarias.Também fizeram adesão ao sistema as secretarias de Assistência Social, Planejamento e o Centro Administrativo.

Para operar a central, que funciona 24h, os guardas municipais realizaram um curso específico, disponibilizado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). O funcionamento da central de monitoramento será realizado em tempo real, sendo enviado um sinal de emergência à equipe mais próxima do local, ao ser registrada qualquer anormalidade.

Todo o trabalho de prevenção nas escolas já vinha sendo realizado pela Ronda Escolar (Rondesc), implantada na gestão do prefeito Padre Inaldo, que resultou na redução de mais de 80% no número de ocorrências. Com a implantação da central a atividade de videomonitoramento foi desmembrada da Rondesc, que continua realizando rondas nas escolas.

Ações

Através do sistema de videomonitoramento já foi possível evitar uma invasão na Escola Municipal João Paulo II e em ação delituosa mais recente, identificar o indivíduo que realizou assalto na unidade básica de saúde Gilton Rezende, ambas localizadas no conjunto Parque dos Faróis.

Capacitação

Na manhã da última terça-feira, 22, diretores e coordenadores das unidades básicas de saúde realizaram capacitação sobre o funcionamento do sistema, que começou a operar em algumas unidades no mês de dezembro de 2018. Na ocasião, os profissionais também tiveram a oportunidade de sanar dúvidas.

As informações foram passadas por representantes da empresa vencedora da licitação e responsável pela instalação e fornecimento de equipamentos do videomonitoramento. “Nós aderimos ao sistema devido a alguns problemas que vinham ocorrendo nas unidade de saúde e depois da instalação já evitamos assaltos e outros tipos de ocorrência que poderiam colocar em risco nossos profissionais e usuários. Tudo que fazemos em benefício a eles é um investimento, nesse caso, na segurança de todos. Isso só foi possível graças ao total apoio que tivemos do prefeito Padre Inaldo”, declarou o secretário de Saúde, Enock Ribeiro.

