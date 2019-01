Em parceria com a Codevasf, Prefeitura de Estância irá pavimentar duas comunidades

23/01/19 - 05:24:01

Durante a manhã desta terça-feira, 22, representantes da empresa Paulo Lopes Construtora, vencedora da licitação para pavimentação a paralelepípedo em duas comunidades rurais de Estância, juntamente com o secretário da Infraestrutura do município, Lyndon Johnson Vasconcelos, acompanhado do Engenheiro Rafael e do Assessor Técnico, Breno Vitor; bem como dos engenheiros da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) Orlando Tavares, Alex Cristiano e Paulo Machado realizaram visitas técnicas às colônias Rio Fundo 3 e Entre Rios.

Estas duas localidades receberão nos próximos dias serviços de pavimentação a paralelepípedo. Num investimento na ordem de R$ 1 milhão, a obra é fruto de parceria da Prefeitura Municipal de Estância com o deputado federal André Moura, que viabilizou junto à Codevasf o montante para execução das obras. Com esta ação, as Colônias Entre Rios e Rio Fundo 3 serão as primeiras comunidades rurais a receber pavimentação a paralelepípedo ao longo da história do município, um fato que encheu de orgulho os moradores das localidades que fizeram questão de acompanhar a visita técnica.

Para o presidente da Associação de Moradores da Colônia Rio Fundo 3, Genes Rodrigues, esta obra trará muitos benefícios para a população. “Ela será um marco para a nossa comunidade. É um momento muito importante para todos nós”, afirmou. Já a professora Luziê destacou a importância do trabalho parlamentar do deputado André Moura que prontamente atendeu ao pleito do Prefeito Gilson Andrade e viabilizou junto à Codevasf recursos para a realização desse sonho de todos os moradores da região. “Com essa parceria quem ganhou foi a população”, disse.

Os líderes comunitários da Colônia Rio Fundo 3, Silveira e Zé Raimundo, também acompanharam a visita técnica e parabenizaram a gestão do prefeito Gilson Andrade pelo investimento na zona rural. “Desde que assumiu a gestão, o prefeito Gilson Andrade melhorou significantemente a situação dos moradores da zona rural de Estância. Agora, ele coroa a sua gestão com esse presente a todos nós que moramos aqui no Rio Fundo 3, que é a pavimentação da nossa comunidade, um sonho antigo dos moradores que está prestes a ser realizado”, afirmaram. De acordo com o responsável pela construtora, as obras serão iniciadas pela colônia Rio fundo 3 em um prazo de aproximadamente 15 dias.

Por Fábio Viana

Foto assessoria