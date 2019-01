Gestão de Diógenes Almeida concede reajuste salarial para os servidores

23/01/19 - 05:14:49

Nesta terça-feira, dia 22, o prefeito de Tobias Barreto, Diógenes Almeida, anunciou que concederá 4% (acima da inflação) de reajuste salarial para os servidores do município e 4,17% para os professores.

Durante a manhã, o prefeito e sua equipe se reuniram com o Sintese e com o Sindicato dos Servidores Públicos – SINSERPUBTB, para negociar e, pouco depois, fez o anúncio em suas redes sociais.

Para Diógenes, essa é a melhor forma de valorizar a categoria. “Mesmo enfrentando dificuldades, o município precisa reconhecer a importância de seus servidores. Fazendo isso, também ajuda a alavancar a economia e melhora a autoestima da população”, afirma.

Segundo Diógenes, o Projeto de Lei que concede o reajuste já está pronto para ser enviado à Câmara e foi, inclusive, revisado pelas categorias.

O prefeito também informou que haverá mudanças na forma as questões do funcionalismo são geridas. “Estamos automatizando o sistema que utilizamos e, com ele, os direitos adquiridos de todo o funcionalismo serão incorporados automaticamente, gerando ganhos aos servidores”, ressalta.

Todas essas melhorias serão incorporadas nos próximos meses e, para Diógenes, demonstram o compromisso da gestão com a classe trabalhadora.

Por Gerliano Brito

Foto assessoria