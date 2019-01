GORETTI: “O DESAFIO É RESOLVER O PROBLEMA DA RADIOTERAPIA”

23/01/19 - 13:22:34

Diante das informações de setores da imprensa sobre novos problemas nas máquinas de radioterapia nos Hospitais públicos de Sergipe, a deputada estadual Goretti Reis (PSD), pretende intensificar suas cobranças pela resolutividade a partir de fevereiro, quando se inicia a nova legislatura. A parlamentar acha que é preciso encontrar uma solução definitiva para o impasse em torno da radioterapia.

Segundo a deputada os problemas com equipamentos de radioterapia, na rede pública, são contínuos e preocupantes. “A situação só não é pior por conta dos atendimentos feitos via Clinradi e no próprio Hospital de Urgência de Sergipe, no chamado terceiro turno. Nossos posicionamentos e cobranças nunca deixaram de existir e vamos intensificar a partir de fevereiro”.

Goretti voltou a frisar sobre a necessidade de se ter uma solução definitiva para esse impasse e disse que ajudaria muito se o acelerador do Hospital de Cirurgia já estivesse em funcionamento. “As informações que tenho, ainda de 2018, era que faltava a liberação de recursos, via convênio, para a conclusão da câmara onde ficaria o acelerador. O desafio é resolver o problema da radioterapia”.

“Os equipamentos já foram adquiridos pelo Ministério da Saúde. É preciso saber se esses recursos foram liberados e se a conclusão dessa câmara já foi retomada. Isso ajudaria a amenizar muito essa questão das filas de radioterapia, ajudaria no atendimento, mesmo porque o Hospital do Câncer é algo que ainda vai demorar muito”, concluiu a deputada.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões