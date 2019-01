Homens são presos após assalto a ônibus no bairro Capucho em Aracaju

23/01/19 - 07:51:28

Policiais civis do Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope) e militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Alisson Machado dos Santos e Gabriel Silva Nascimento, acusados de roubo a ônibus. A prisão ocorreu no início da tarde desta terça-feira, 22, instantes após o crime, no bairro Capucho, na Zona Oeste da capital.

De acordo com as equipes, agentes da Polícia Civil estavam na entrada da unidade quando foram chamados por vítimas do roubo. Os policiais seguiram até o local, onde outra vítima indicou a direção para onde os acusados tinham fugido, uma área de vegetação nas imediações do Centro Administrativo.

Os policiais civis solicitaram o apoio da Polícia Militar, que encaminhou equipes do BPRp. Os acusados foram encontrados dentro da vegetação no entorno de um canal de esgoto. Os agentes fizeram um cerco e, instantes após, ambos saíram do local e se entregaram às equipes.

A dupla estava em posse de uma mochila, onde estavam aparelhos celulares, relógios, carteiras, além de outros objetos roubados das vítimas. Os pertences foram recuperados e devolvidos. Durante o flagrante, também constatou-se que Alisson já tinha sido preso por roubo; enquanto que Gabriel, detido por violência doméstica.

Fonte: SSP/SE