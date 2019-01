MANUELA MIRANDA É A 1ª SERGIPANA COMANDAR PROGRAMA ESPORTIVO

23/01/19 - 05:04:32

Com mais de 50 anos no rádio Sergipano e é o Maior operador de áudio da História do rádio em Sergipe e no Nordeste do Brasil já tendo trabalhado com grandes nomes do rádio Nacional, Paulo Santos que faz um trabalho social louvável com o Zebra futebol clube, faz outro gol de placa.

Paulo Santos, Inoxidável Depois de 30 anos afastado do rádio esportivo, Paulo Santos forma uma nova equipe na Rádio Cultura, equipe nova mesclada com nomes conhecidos como Edilson Souza, Elmo Siqueira, Alexandre Guimarães e Anderson Machado. Plugado com o novo Paulo Santos trás para a apresentação do programa esportivo ESPORTE É CULTURA a primeira mulher para comandar a apresentação do programa que vai ao ar de segunda a sextas-feira das 12:30 Às 13:30h na Rádio Cultura de Sergipe. Manuella Miranda é uma Jornalista e Radialista embelezando o rádio esportivo sergipano e mostrando que Paulo Santos enxerga o talento de longe.