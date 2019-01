Oposição “desunida” pode facilitar a reeleição de Edvaldo em 2020!

23/01/19 - 10:48:06

A eleição estadual já é uma “página virada” no mundo político sergipano e agora as lideranças começam a refletir sobre a montagem do processo eleitoral do próximo ano, quando estarão em disputa os cargos de prefeito e vereador. Destacando a disputa para a Prefeitura de Aracaju é inegável que, apesar de muito criticado, o atual gestor Edvaldo Nogueira (PCdoB), é um forte postulante e pode muito bem chegar à reeleição em 2020. Não faz uma administração “extraordinária”, mas politicamente vai para o embate bastante fortalecido.

Nos dois primeiros anos de sua gestão na PMA, Edvaldo Nogueira contou com um apoio decisivo, que ele jamais poderia esperar: seu adversário político e então líder do governo federal no Congresso, deputado André Moura (PSC), “abriu as portas” de ministérios e órgãos em Brasília (DF), facilitando o acesso do gestor municipal, sanando alguns impedimentos e liberando recursos que já vinham bloqueados há algum tempo. André fez mais por Edvaldo do que a maioria dos políticos aliados do prefeito com representação em BSB.

Essa “parceria administrativa” facilitou para que o prefeito continuasse as obras iniciadas no governo do ex-prefeito João Alves Filho (DEM) e, justiça seja feita, ações que estavam paralisadas desde sua gestão anterior. Mas nem tudo são “flores”! Estamos no terceiro ano de sua gestão e, por enquanto, os servidores públicos ficaram sem reajuste salarial; o problema do lixo não se resolveu e, por dois anos, a cidade teve a coleta interrompida; o aumento do IPTU não foi revogado e a tarifa do transporte público segue sendo reajustada, com o serviço prestado cada vez pior.

Ainda sobre a gestão de Edvaldo, não custa destacar o “caos” que se instalou na Saúde do município, com a greve “quase interminável” dos médicos e a “privatização do atendimento do Nestor Piva”. É uma relação difícil, diga-se de passagem, com vários segmentos da Saúde. Mesmo com praças públicas e ciclovias “esquecidas” e ruas e avenidas esburacadas, o prefeito se “vangloria” por manter os salários do funcionalismo sendo pagos, rigorosamente em dia, dentro do mês trabalhado. Isso é positivo, mas é preciso ir bem mais além dos servidores…

Mesmo com todos esses problemas, ainda assim, Edvaldo pontua como “favorito” a se reeleger em 2020, menos por méritos próprios e muito mais pela desorganização que tomou conta dos grupos que lhe fazem oposição. Quem não está com o prefeito, ou já não faz mais política, ou não quer liderar ou não tem grupo para somar e confrontá-lo. Sobram “casos isolados”, com “críticas dispersas”. Há quem defenda ainda mais esse “isolamento”; outros nomes não agregam; e nisso, o prefeito vai fazendo seu “arroz com feijão” que, pelo visto, pode lhe garantir a continuidade no cargo…

Veja essa!

Chegaram à coluna reclamações sobre a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE), mais precisamente para servidores graduados (fiscais e auditores) que supostamente não cumprem seus horários de trabalho e que parecem dar expedientes apenas quando acham convenientes.

E essa!

As reclamações são que esses mesmos fiscais e auditores aplicam supostas multas e penalidades arbitrárias contra empresas, em plena crise financeira que o País atravessa, o que está inviabilizando ainda mais a manutenção de empregos no mercado de trabalho.

Georgeo Passos I

O deputado estadual Georgeo Passos (PPS), que lidera a bancada de oposição na Assembleia Legislativa, se revela preocupado com a crise financeira que atravessa o Estado de Sergipe. O governador Belivaldo Chagas (PSD) levantou a possibilidade de decretar “calamidade financeira” da gestão em um almoço com empresários, na última sexta-feira (18), em um hotel na capital.

Georgeo Passos II

Para Georgeo Passos o momento é de “cautela”, mas pontua que o governo não chegou a esta crise financeira “por acaso” e que “os responsáveis devem ser penalizados”. “Os professores da Universidade Federal de Sergipe já haviam revelado que vivemos a década perdida por conta da falta de gestão”, disse.

Más gestões

Em seguida, Georgeo Passos acrescenta que o governador já está no cargo há quase um ano e que tinha conhecimento da realidade financeira desde sempre. “Tudo isso (dificuldades) é fruto de más gestões. Quem produziu essa situação para se decretar a calamidade financeira? Quem será responsabilizado? A questão da Previdência é um gargalo sim, mas o que foi feito para minimizar seus efeitos nos últimos anos? Este não é um problema novo”, critica o deputado.

Alô servidores!

Por fim, Georgeo entende que o funcionalismo público vai acabar sendo ainda mais penalizado em caso de calamidade financeira. “Os servidores mais uma vez não terão reajuste, os fornecedores tendem a penar ainda mais para receberem e a sociedade vai sofrer com os serviços precarizados. O governador conhecia tudo, participa do governo há vários anos e agora tem que resolver”.

Garibalde Mendonça I

Ainda sobre a preocupante crise financeira que atravessa o Estado de Sergipe, o deputado estadual Garibalde Mendonça (MDB) confia no potencial do chefe do Executivo. Segundo o atual vice-presidente da Assembleia Legislativa, qualquer análise sobre as finanças públicas agora pode representar alguma “precipitação”.

Garibalde Mendonça II

“Opinar sobre parte de um conteúdo de declaração feita pelo governador Belivaldo Chagas é se precipitar, ou até, pré-julgar algo. Na própria fala do governador, ele mesmo pontua que não deseja fazer”, disse Garibalde, reconhecendo o momento de dificuldade financeira que atravessa o Estado de Sergipe e relembrando que outras unidades da federação atravessam problemas semelhantes.

Com Belivaldo

“É bem razoável compreender as dificuldades que atravessam os Estados brasileiros”, completou o deputado, revelando que confia no governador. “Se for necessário (decretar calamidade) para que a máquina administrativa faça os investimentos que a população necessita, tenho total confiança que Belivaldo fará o que for melhor para Sergipe”.

Polêmica em Dores

Segundo o vereador de oposição, Fabrício da Netto Cred, a gestão do prefeito Dr. Thiago Santos (MDB) em Dores continua deixando a desejar. “Já não bastassem os golpes no PCCV em 2017, dois anos sem pagar o piso do magistério, agora o prefeito quer acabar com o sonho dos dorenses de buscarem uma especialização superior em Aracaju. Prometeu o transporte gratuito para os universitários em campanha e agora quer cobrar. Um absurdo!”.

Quebradeira em Dores

Em nota à população, a Prefeitura de Nossa Senhora das Dores propaga uma “modinha”: calamidade financeira! Diz isso para justificar o cancelamento do ônibus dos universitários para Aracaju e a falta de perspectivas para o futuro, com o corte de serviços públicos e cancelamentos de contratos.

Promessa de campanha

Os estudantes universitários de Dores não aceitam a decisão do prefeito e lembram que foi uma promessa sua, ainda na campanha eleitoral, garantindo a gratuidade do transporte para a capital. Segundo informações, chegou a garantir que, se preciso fosse, custearia o transporte com recursos próprios para atender os alunos.

Segue o líder

O convite oficial ainda não fora feito, mas é sabido que tudo se encaminha para o “novato” na Assembleia Legislativa, deputado eleito Zezinho Sobral (PODE), assumir a liderança do governo Belivaldo Chagas (PSD) na Alese, a partir de fevereiro.

Falando nele

Com o poder de liderança que vai exercer junto ao governador do Estado, Zezinho Sobral terá poder e prestígio de sobra para trabalhar no sentido que o governo de Sergipe interceda junto ao governo federal pela sobrevivência da Fafen em Laranjeiras, que é vital, do ponto de vista econômico, para aquele município.

Manifestação

O Sindipetro AL/SE convoca para o dia 29 de janeiro a reunião de um Fórum em Defesa da Fafen-SE. No dia 30 será realizado um ato na porta da fábrica, povoado de Pedra Branca, município de Laranjeiras. A ideia é unir forças para impedir a hibernação da Fábrica de Fertilizantes Nitrogenado da Petrobras, que está marcada para o dia 31 deste mês.

Sindipetro

“Nem aceitamos hibernação, nem privatização”, afirma Edvaldo Leandro, diretor do Sindipetro AL/SE. “Essa fábrica é um patrimônio do povo brasileiro. Além da geração de emprego e renda, trata-se da defesa da nossa soberania e segurança alimentar. Por isso convocamos esse fórum. Além da categoria petroleira, chamamos todas as centrais sindicais, sindicatos, movimentos organizados, partidos, políticos com mandatos e a população em geral, a lutar em defesa desse patrimônio, que é nosso”, conclui.

E na Bahia?

A Fafen da Bahia, que já foi parada no último dia 4, junto com a de Sergipe, tem potencial para empregar 1.500 trabalhadores, e são gerados mais de 5.000 empregos indiretos na cadeia produtiva dessa indústria. Elas são responsáveis por 30% da produção de fertilizantes do Brasil, que importa 70% de sua produção, para abastecer a produção nacional de alimentos.

Alô Edvaldo!

Este colunista chama a atenção da PMA, através da Emurb, para o problemático trecho da Avenida Beira Mar, já no bairro Farolândia, entre a Cafeteria São Bento e o acesso ao Conjunto Augusto Franco, próximo ao farol da Unit. O asfalto na via está comprometido e estamos no verão! É comum a PMA revitalizá-lo apenas no inverno, quando o transtorno e os gastos são maiores…

Jony 2020?

O deputado federal Jony Marco (PRB) admitiu que pode ser candidato a prefeito de Aracaju nas eleições de 2020, mas que está aberto ao diálogo, podendo ainda ser vice em uma coligação. Jony disse ainda que o PRB irá participar das eleições municipais e que já colocou seu nome à disposição do partido.

Diálogo

Em entrevista concedida ao radialista Alex Carvalho, na Rádio Jornal, ainda segundo Jony “está cedo para se tomar uma decisão”, porém ele deixou claro que o partido estará aberto ao diálogo e que aceitaria ser vice em uma chapa, caso fosse convidado.

Paz&Amor

Ao ser questionado se estaria em busca de assumir o mandato na Câmara Federal, já que é o primeiro suplente da coligação, já que o deputado federal eleito Valdevan Noventa está enfrentando problemas com a justiça eleitoral, Jony disse que “eu não durmo pedindo para abrir uma vaga na Câmara e nem vamos buscar na justiça. Vamos aguardar a decisão judicial”, explicou o parlamentar.

JB injusto

Jony falou também das ultimas declarações feitas pelo ex-governador Jackson Barreto (MDB) que em várias entrevistas classificou Heleno Silva e Jony Marco como oportunistas. “Jackson não foi justo conosco. Se você é aliado dele, ele exalta. Se você é adversário, ele esculhamba. Jacson já aliado de todos e elogiou todos, assim como foi adversário e esculhambou todos. Jackson é assim mesmo”, afirmou.

Areia Branca

Por pouco não resultou em tragédia o descaso da administração municipal de Areia Branca. Nessa terça-feira (22), após algumas rajadas de vento, os moradores entraram em pânico quando as barracas da feira-livre, indevidamente fixadas, foram arrastadas no Largo Manoel do Prado Franco e, se o espaço estivesse lotado, as consequências seriam incalculáveis. A informação é que a empresa responsável pela montagem e desmontagem da feira é de propriedade de um familiar do prefeito. É mole?

Estância I

Representantes da empresa Paulo Lopes Construtora, vencedora da licitação para pavimentação a paralelepípedo em duas comunidades rurais de Estância, juntamente com o secretário da Infraestrutura do município, Lyndon Johnson Vasconcelos, acompanhado do Engenheiro Rafael e do Assessor Técnico, Breno Vitor; bem como dos engenheiros da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) Orlando Tavares, Alex Cristiano e Paulo Machado realizaram visitas técnicas às colônias Rio Fundo 3 e Entre Rios.

Estância II

Estas duas localidades receberão nos próximos dias serviços de pavimentação a paralelepípedo. Num investimento na ordem de R$ 1 milhão, a obra é fruto de parceria da Prefeitura Municipal de Estância com o deputado federal André Moura, que viabilizou junto à Codevasf o montante para execução das obras.

Estância III

Com esta ação, as Colônias Entre Rios e Rio Fundo 3 serão as primeiras comunidades rurais a receber pavimentação a paralelepípedo ao longo da história do município, um fato que encheu de orgulho os moradores das localidades que fizeram questão de acompanhar a visita técnica.

Barra dos Coqueiros I

O vereador da Barra dos Coqueiros, Adelmo Apóstolo (PSD) teve aprovada na Câmara Municipal, em 2018, 11 proposituras, e outros 24 em 2017, em diversas áreas como saúde, meio ambiente, tecnologia, esporte e lazer e para atender pessoas com deficiência. ”São importantes proposituras que atendem as demandas da população. Políticas públicas essenciais para a qualidade de vida e saúde”, destacou o vereador.

Barra dos Coqueiros II

Este ano, por exemplo, foram aprovadas pela Câmara Municipal da Barra dos Coqueiros, duas proposituras do vereador Adelmo Apóstolo, importantes na área da saúde: a criação do Programa Municipal para a Saúde Infantil, o Pró Criança, e o Programa Municipal para a Saúde da Mulher, o Mulher Mais.

Radialistas I

O Sindicato dos Radialistas de Sergipe entrou com um pedido de mediação no Ministério Público do Trabalho, para que a Tv Sergipe cumpra com o que está estabelecido na regulamentação dos Radialistas. A referida emissora está descumprindo a Lei 6.615/78, no seu artigo 2°.

Radialistas II

Como se não bastasse as demissões dos profissionais radialistas, alegando contenção de despesas, agora resolveram substituir os operadores de microfone e assistentes técnicos por motoristas de taxi e usando o taxi como viatura de Imprensa, com plotagem irregular.

Radialistas III

“Lamentamos esse afronto a lei e aos nossos profissionais. Aguardamos a data para mediação com o MPT e convocamos os companheiros para se fazer presente no dia da audiência, em data ainda a ser marcada pelo Ministério. A nossa luta em defesa dos direitos da categoria é constante. O sindicato somos todos nós!”, pontua o sindicato.

