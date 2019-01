PM PRENDE 5 HOMENS E APREENDE ARMA DE FOGO NA PIABETA

23/01/19 - 06:04:50

A Polícia Militar do Estado de Sergipe, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), prendeu nesta terça-feira, 22, cinco homens por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Piabeta, na cidade de Nossa Senhora do Socorro, área metropolitana de Aracaju.

A guarnição apreendeu com os suspeitos, um revólver calibre 32 com três munições e cinco celulares, além de um Fiesta NZV-1291, que tinha sido roubado na Rua Propriá no Centro de Aracaju.

O material apreendido e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte e foto PM