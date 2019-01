POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS ASSALTANTES EM EM ESTÂNCIA

23/01/19 - 10:34:04

Os suspeitos também são acusados de praticar mais dois assaltos na mesma cidade

Policiais da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante Leonardo Conceição Santos, conhecido por “Léo”, 19, e Vinícius Gonçalves dos Santos, conhecido por “Bozo”, 23. Ambos são acusados de roubos e as prisões ocorreram no bairro Bonfim durante a tarde da segunda-feira, 21.

Segundo o delegado Alan Faustino, os suspeitos utilizavaram uma moto de cor preta quando assaltaram uma vítima no conjunto Recanto Verde, no bairro Cidade Nova. “Leonardo, usando de força física, roubou o aparelho celular da vítima, chegando a derrubá-la na ação, conforme imagens do crime obtidas pela equipe policial”, explicou.

Ainda segundo as informações, a polícia foi acionada logo após o ocorrido, conseguindo localizar os criminosos no bairro Bonfim. Os acusados foram presos e o celular da vítima recuperado. Além dessa ação criminosa, foram identificados mais dois roubos praticados pela dupla, no domingo, 20.

Ambos confessaram o crime durante os interrogatórios. Eles responderão pelo crime de Roubo Majorado e serão encaminhados para uma delegacia da capital, onde ficarão à disposição da Justiça.

