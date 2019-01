Setransp apoia Alerta Celular para recuperação de aparelhos roubados

23/01/19 - 12:47:51

A mobilidade urbana é um desafio enfrentado por diversas cidades brasileiras, por isso as empresas de ônibus de Aracaju e Região Metropolitana estão atentas aos serviços de ampliação do sistema de transporte coletivo, com foco na segurança dos usuários. E para contribuir com isso, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju e a Aracajucard estão apoiando o novo serviço da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP), o Alerta Celular, que visa inibir os casos de roubos de celulares, através do rastreamento do aparelho. O Sest Senat também está apoiando a iniciativa.

Com o serviço, o cidadão pode ajudar a polícia a coibir as ações criminosas e ainda recuperar o próprio aparelho. Basta digitar:*#06#, adicionar o número do IMEI, que existe em todo aparelho, e acessar o portal www.portalcidadao.ssp.se.gov.br para cadastrar o celular. Em caso de roubo, furto ou extravio ative o alerta para que a polícia identifique que o aparelho é roubado. Assim, o suspeito poderá ser preso e o celular devolvido à vítima.

Mais mobilidade urbana, com mais segurança.

Fonte e foto Setransp