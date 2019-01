SOBRAL CONQUISTA O APOIO DO DEPUTADO LAÉRCIO OLIVEIRA

23/01/19 - 16:38:34

Na última semana, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE), Sérgio Sobral, e o vice-presidente Fausto Sobral, estiveram reunidos com o deputado federal Laércio Oliveira, que é também presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe. O encontro aconteceu na sede da Federação e teve em sua pauta assuntos relacionados ao mercado imobiliário e às atividades desenvolvidas pelo Sistema Cofeci-Creci, do qual Sérgio Sobral é diretor-secretário, em prol dos corretores de imóveis.

“Uma das principais mudanças que precisamos fazer é a reestruturação da da Lei 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. É muito importante adaptá-la às atuais necessidades do nosso setor e da própria sociedade. São mudanças em diversos âmbitos: honorários, teste de proficiência, prazo mínimo de cursos de formação, nível superior como requisito para ser corretor, entre outros pontos que fortalecerão a classe e o mercado. Em nome do Creci Sergipe e do Cofeci, nós solicitamos o apoio do deputado neste sentido: representar essas e outras reivindicações da categoria no Congresso”, explicou Sérgio Sobral.

Atualmente, o mercado imobiliário conta com uma Agenda Parlamentar dos Corretores de Imóveis, lançada pelo Cofeci. Trata-se de um compilado de dezenas de projetos que tramitam no Congresso Nacional e que podem influenciar no desempenho do setor imobiliário brasileiro. Láercio Oliveira já esteve presente no lançamento de uma dessas edições da agenda, oportunidade na qual participaram deputados e senadores que compõem a Frente Parlamentar Mista do Mercado Imobiliário. Segundo Sérgio Sobral, o parlamentar se prontificou a apoiar as ações do Creci Sergipe e do Cofeci em benefício dos corretores de imóveis.

“Não só acompanhando o andamento dos projetos que constam na agenda, mas também entrando com novas propostas que venham a fortalecer este setor que, como bem sabemos, é a base da economia”, ressaltou o presidente do Creci-SE. O Sistema Cofeci-Creci tem um histórico de construção de parcerias que visam ao crescimento do mercado imobiliário. E o apoio declarado por Laércio Oliveira deve render resultados positivos a curto prazo. “Uma ideia do próprio deputado é a implantação de uma câmara imobiliária para o fortalecimento do mercado imobiliário”, pontuou Sobral.

Laércio destacou que é necessário atender as demandas dos corretores de imóveis, para que possam exercer com maior liberdade sua atividade profissional. O deputado valorizou a atuação dos corretores e destacou que eles são essenciais para a fluidez do mercado imobiliário. “Os corretores de imóveis são uma das categorias profissionais mais importantes da economia brasileira. As vidas das pessoas têm a influência direta dos corretores e poder promover as adequações necessárias na lei para que o exercício da atividade profissional seja melhor ambientado é fundamental. Ouvi as demandas do presidente Sérgio e vou focar mais nesses assuntos demandados para promover o melhor para a classe”, afirmou Laércio Oliveira.

Assessoria de Imprensa