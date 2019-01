UFS divulga período para pré-matrícula dos classificados no Sisu 2019

A Pró-Reitoria de Graduação da UFS (Prograd) torna público o edital de convocação para pré-matrícula institucional dos candidatos aprovados na chamada única do Processo Seletivo UFS 2019 – Sisu/MEC 2019.1. A pré-matrícula terá início no dia 30 de janeiro e seguirá cronogramas distintos para os cursos e campi.

23/01/19 - 10:23:11

Confira aqui o Edital de Convocação

Nesta edição do Sisu a UFS oferta 5.440 vagas distribuídas em 104 opções de cursos nos campi de São Cristóvão, Aracaju, Itabaiana, Laranjeiras e Lagarto.

Segundo o edital, a matrícula dos aprovados será realizada em duas etapas:

a) Primeira etapa – Pré-matrícula institucional: destina-se à apresentação do candidato para entrega da documentação exigida dentro da sua modalidade de concorrência;

b) Segunda etapa – Confirmação da matrícula: destina-se à apresentação do candidato para efetivação de sua matrícula institucional, conforme procedimentos e cronograma que serão estabelecidos em edital de convocação para a confirmação da matrícula que será publicado em www.sisu.ufs.br.

Mais informações sobre o Sisu na UFS podem ser encontradas em www.sisu.ufs.br.

Pessoas com deficiência e comprovação de renda

Os candidatos aprovados como pessoas com deficiência, ou em vagas que exijam comprovação de renda, deverão apresentar as documentações exigidas conforme cronograma e orientações constantes nos itens 7 e 8 do Edital 02/2019/Prograd, antes de realizar a confirmação da Pré-Matrícula no Departamento de Assuntos Acadêmicos (DAA), no campus de São Cristóvão.

Ascom/UFS