ACESE LANÇA CARTÃO DE BENEFÍCIOS PARA IMPULSIONAR ECONOMIA

24/01/19 - 12:52:33

O Cartão de Benefícios ACESE TOTAL oferecerá descontos especiais que podem chegar a 40%

Com o objetivo de unir e fortalecer o comércio local, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) está lançando o seu cartão de benefícios para os associados que aderirem ao projeto e, consequentemente, aos funcionários dessas empresas. O Cartão de Benefícios ACESE TOTAL irá garantir tanto aos empresários quanto aos seus colaborares descontos especiais que podem chegar a 40%.

“Nós que compomos a ACESE estamos empenhados em como contribuir com o ambiente de negócios. Para isto, é preciso driblar a crise com criatividade. Dentro desse propósito e com o objetivo de incentivar o consumo através do associativismo, pensamos num cartão de benefícios que ofereça preço e condição de pagamento diferenciados. Então, o cartão ACESE TOTAL tem como meta incentivar o consumo, e incentivando o consumo você aquece a economia, melhora a arrecadação de impostos e, consequentemente, o desempenho do Estado na execução dos seus serviços básicos – que a sociedade tanto deseja. É, portanto, uma contribuição da nossa entidade e seus associados para a melhoria da economia local”, comenta o presidente da ACESE, Marco Pinheiro.

Inicialmente, o projeto contará com cerca de 90 empresas, na Grande Aracaju, e de 30 segmentos diferentes. Após o seu lançamento, todas as demais empresas associadas serão inseridas no projeto. “O objetivo é gerar fluxo de negócios dentro das quase 400 empresas associadas ACESE. Pensado em agregar um número maior de consumidores dentro do nosso projeto, o cartão foi aberto aos funcionários desses associados CNPJ ACESE. Dessa forma, gerando um fluxo consumidor de mais de 10 mil pessoas que serão diretamente beneficiadas”, explica a consultora e executora do projeto Charlene Jesus.

No momento da compra, o beneficiado basta apenas apresentar o cartão e automaticamente terá direito a um desconto significativo, tanto para compras à vista, quanto para compras no cartão de crédito ou débito. No site da ACESE, ficará disponível o nome de todas as empresas participantes, seus respectivos endereços, o segmento em que atua e o que cada uma oferece, assim como qual o valor do desconto diferenciado que será oferecido.

O lançamento oficial do Cartão de Benefícios ACESE TOTAL está previsto para março deste ano. As empresas que ainda não aderiram ao cartão e têm interesse em fazer parte, basta preencher a Ficha de Filiação, disponível no endereço eletrônico www.acese.org.br/associese. Mais informações através do telefone (79) 3205-9767 / 98803-8343.

Foto assessoria

Por Josie Mendonça