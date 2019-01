Acusado de aplicar golpe de mais de R$ 200 mil, “Léo Moral”, volta para a cadeia

24/01/19 - 13:52:28

Policiais civis da Delegacia de Defraudações e Combate à Pirataria e da 4ª Delegacia Metropolitana, deram cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva na manhã desta quinta-feira (24) de Alex Fabiano Francisco da Silva, investigado pela prática de inúmeros estelionatos praticados aqui no Estado.

Alex Fabiano, também conhecido por “Leo Moral”, já teve vários mandados de prisão expedidos em seu desfavor, decorrentes das diversas fraudes por ele aplicadas ao longo de sua carreira criminosa.

Em 2011, Alex foi preso após aplicar golpes em mulheres, ficando por isso conhecido como “Estelionatário do Amor”. Na ocasião, ele conhecia as vítimas via internet e, após conquistá-las, em posse de seus documentos pessoais, aplicava os golpes, realizando em nome delas empréstimos, financiamentos, entre outros.

Já em 2013 ele foi preso novamente sob a mesma acusação, havendo informações no sentido que esses mesmos golpes foram por ele praticados nos Estados da Bahia, Alagoas e Piauí. Em 2014, foi preso no município de Estância (SE) por se passar por empresário do cantor Galã do Brega, durante show em Carmópolis.

O estelionatário deixou a prisão em maio de 2018, mas voltou a delinquir logo após ter ganhado a liberdade. Recentemente, a Delegacia de Defraudações foi procurada por cerca de dez vítimas, as quais se diziam lesadas por golpes perpetrados pelo infrator, todos ligados à comercialização de veículos.

As investigações, conduzidas pelas Policiais Civis Rosana Freitas (Delegada) e Valéria Montalvão (Delegada), revelaram que Alex Fabiano anunciava ser proprietário de um lava jato e de uma locadora de veículos, obtendo, com isso, a confiança das suas vítimas em meio a transações comerciais. Verificou-se que Alex vendia ou trocava veículos que ele locava em empresas do ramo, bem como transacionava os bens obtidos ilicitamente em meio às negociações, havendo inclusive informações no sentido de que foram falsificados documentos para providenciar as transferências dos veículos junto ao Detran/SE.

Os golpes somam prejuízos para as vítimas em torno de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o proveito ilícito do infrator possivelmente empregado em uma vida de luxo, ostentada em rendes sociais, nas quais Alex costumava postar fotos em viagens luxuosas, lanchas e veículos caros.

Agora o infrator ficará à disposição da Justiça, enquanto a Delegacia de Defraudações empreenderá esforços para concluir as investigações no prazo legal de dez dias. Inclusive as delegadas que presidem o feito solicitam que eventuais vítimas de Alex Fabiano, que ainda não compareceram à unidade, o façam no menor espaço de tempo possível, para que a instrução seja concluída com total êxito.

