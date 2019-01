Vinicius Porto “caiu muito, ao menos na seriedade”, diz filha de João, Ana Alves

24/01/19 - 11:24:26

A ex-presidente do Democratas em Sergipe, jornalista Ana Alves, resolveu conversar com a imprensa, após os problemas que teve com a justiça e sua derrota nas eleições, onde não conseguiu se eleger deputada.

Em tom de desabafo, Ana Alves disse que a baixa votação que recebeu no último pleito, se deu principalmente porque enfrentou problemas graves de saúde, além de não poder contar com a presença do pai, o ex-governador João Alves, que está com Alzheimer e sua mãe, senadora Maria do Carmo Alves.

Ana contou que às vésperas da eleições esteve internado em uma UTI de um hospital e que por esse motivo não conseguiu votar. “Eu tenho problemas do diabetes e não pude nem votar em mim porque estava internada. Meu pai doente, com sérios problemas e minha mãe cuidando dele. Além disso, fui candidata de última hora. O importante não é a quantidade dos votos, mas a qualidade”, disse Ana em entrevista ao radialista Narcezo Machado, no jornal da Fan.

A jornalista falou também sobre a situação do Democratas em Sergipe e fez um análise sobre a derrota de seu partido no estado. Segundo Ana Alves, o DEM tinha chance de eleger um deputado federal, e que a direção nacional havia orientado para que o partido fizesse coligação e não lançasse chapa majoritária, porém o atual presente estadual, Mendonça Prado, que disputou o governo e perdeu, não teria acatado a orientação. “Mendonça precisa mudar postura para reconstruir o partido. Eu quero que ele fortaleça o partido, porque todos os filiados que estão lá querem isto. Eu quero que ele fortaleça o partido, porque todos os filiados que estão lá querem isto”, disse Ana.

Ao falar sobre a saúde do pai, Ana Alves evitou comentar sobre pessoas que seriam amigas do ex-governador e que agora, com a doença não o visitam. Ana lembrou que recentemente o ex-senador Antonio Carlos Valadares, o ex-conselheiro Reinaldo Moura e o ex-vice prefeito José Carlos Machado estiveram com o pai depois que a enfermidade se agravou. Ana Alves preferiu não citar quem seriam as pessoas que se diziam amigas e que não foram vê-lo, após a doença.

A jornalista também não se prolongar sobre sua prisão, afirmando apenas que sua inocência será provada. “Não havia necessidade de me prender, bastava apenas me pedir a documentação que fosse necessária. Eu nunca ocupei cargo público, nunca houve motivo para que eu estivesse presa”, desabafou.

Embora tenha feito pequenas críticas à postura de Mendonça enquanto presidente do DEM, com o vereador Viniciu Porto, a situação foi diferente e suas críticas foram duras.

Mais um vez Ana desabafa e diz Vinicius “caiu muito na seriedade” e que esteve ao lado de João Alves, enquanto ele (ex-governador) tinha poder. “Enquanto meu pai esteve no poder estava ali ao lado, depois ele pula para o outro lado e abandona João. Deu um péssimo exemplo. É um rapaz que tinha um futuro brilhante, mas caiu muito, ao menos na seriedade”, afirmou.