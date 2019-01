Ana Lúcia recebe homenagem dos movimentos social e sindical por sua atuação

Nesta sexta-feira, 25, a partir das 17h, diversas organizações do movimento sindical, social e popular sergipanos estarão homenageando a deputada estadual Ana Lúcia, do PT, que no próximo dia 31 encerra um ciclo de quatro mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa. O evento “Café com Ana Lula – Direitos Humanos, Cultura e Resistência! Homenagem a uma Guerreira” acontece na sede do Partido dos Trabalhadores, localizado na Avenida Barão de Maruim, em Aracaju. Na ocasião, a parlamentar receberá um troféu por toda a sua luta em defesa dos direitos humanos e das minorias em Sergipe.

Já no final de 2017, a professora e deputada estadual, por decisão pessoal, definira que não concorreria à reeleição. A sua trajetória como parlamentar, desde o primeiro mandato, em 2002, até hoje, deixa uma forte marca na política de Sergipe por sua atuação firme na defesa dos direitos dos trabalhadores da cidade e do campo, dos aposentados e pensionistas, dos desempregados e de outros setores da sociedade, além da sua luta contínua na defesa dos direitos humanos e das minorias, outra grande marca dos seus mandatos.

“Ana Lúcia é uma referência de luta e de dedicação às causas sociais, dos trabalhadores, das mulheres e dos direitos humanos. Foram 16 anos de mandatos muito intensos, com atuação dentro e fora da Assembleia Legislativa, onde deu vez a voz àqueles que precisavam da sua intervenção. Foram quatro mandatos marcados pela ética, honestidade, competência e compromisso com a luta social, pela educação pública e pela classe trabalhadora, de onde é oriunda. Ana Lúcia é professora e, como já disse, deixando o espaço parlamentar, voltará para as suas origens, para o chão da escola”, explica Lídia Anjos, ativista dos direitos humanos e uma das organizadoras do Café com Ana Lula.

“A vida de Ana Lúcia é um exemplo para todos aqueles que acreditam e lutam por um outro modelo de sociedade, com justiça, igualdade de oportunidades e paz social. A homenagem é mais que justa, por tudo o que ela fez e representa”, enfatiza.

“‘Há os que lutam toda a vida; estes são imprescindíveis’. Esta frase de Bertold Brecht cabe muito bem para nossa companheira Ana Lúcia, comprometida de coração e mente com o povo, lutadora das questões sociais, da Reforma Agrária, da educação e das mais diversas lutas por direitos humanos. Uma educadora que sempre esteve nas lutas cotidianas com a classe trabalhadora, tanto do campo quanto da cidade. Uma parlamentar que sempre esteve presente nas ações e lutas de todos os sem-terra, os camponeses, os quilombolas, e de toda a classe trabalhadora de Sergipe. Nós do MST reafirmamos que estaremos juntos com ela na continuidade da luta fora do parlamento”, diz Luiz Fernando, da Coordenação Estadual do MST.

Sobre a homenageada

Ana Lúcia Vieira Menezes nasceu em Aracaju, no dia 17 de maio de 1949. Formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Sergipe, foi professora da rede estadual por mais de 35 anos; foi fundadora e liderança do sindicato da sua categoria, o SINTESE, tendo sido presidente da entidade por dois mandatos.

Iniciou na política como deputada estadual de Sergipe, eleita em 2002 com 20.274, sendo a deputada estadual mais votada da história do PT de Sergipe, repetindo o feito em 2006, com 30.021 votos.

Entre 2007 e 2009, atendendo ao chamado de seu partido e do Governador Marcelo Déda, ocupou a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social.

Em 2010 foi reeleita para seu terceiro mandato e, em 2014, também logou êxito na disputa, permanecendo como deputada estadual até o dia 31 de janeiro próximo.

