Aplicativo será construído ao vivo por alunos durante evento

24/01/19 - 05:08:14

O curso Hands on Code acontece na sexta-feira, 25 na UNINASSAU Aracaju

Por: Suzy Guimarães

Na próxima sexta-feira, 25, a partir das 17h30, no auditório da Faculdade UNINASSAU Aracaju, acontece o curso Hands on Code, que em português significa mãos no código. O diferencial do evento é a construção de um aplicativo ao vivo durante o curso.

Elaborado pela professora Izabela Resende, coordenadora de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Instituição, o Hands on Code tem por objetivo aproximar os alunos do mercado de trabalho através da prática. O evento é aberto à comunidade em geral e, para participar, os interessados devem levar um quilo de alimento não perecível.

Para Izabela, o mais importante foi elaborar um evento de tecnologia que não se resumisse a palestras. “Consideramos a importância de levar aos alunos a possibilidade de conhecimento e entrosamento com o mundo do trabalho. Não queríamos fazer algo que se resumisse a palestras. Para nós, da UNINASSAU, é muito importante, além do conhecimento acadêmico, a preparação para que o aluno possa ingressar no mercado de trabalho”, observou a professora.

Ela explicou que o curso dará aos alunos a oportunidade de observar a construção de um aplicativo ao vivo. “Eles poderão ver como é elaborado um sistema, ali mesmo, no auditório. Essa é uma opção prática de ensinar. Desta forma, os alunos apresentam maior interesse pelo curso que escolheram”, observou Izabela.

O evento também contará palestras ministradas pelo desenvolvedor de fullstack, João Vitor Feitosa, do desenvolvedor de software, Rafael Almeida, e do gerente de sistemas do grupo Cencosud, Davi Couto.

As inscrições podem ser feitas até o dia do evento pelo site extensao.uninassau.edu.br.