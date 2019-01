DEPUTADO JOÃO DANIEL SE REÚNE COM DIREÇÃO DO SINDIPREV

24/01/19 - 05:57:38

O deputado federal João Daniel (PT) esteve reunido, na tarde desta quarta-feira, dia 23, com diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência (Sindiprev). Recebido pelo coordenador geral do Sindicato, Joaquim Ferreira, o vereador por Aracaju Isac Silveira, e o representante do Sindmisfu, Ricardo da Sucam, o parlamentar ouviu o relato da situação difícil que vêm passando os servidores desses órgãos federais e a desestruturação pela qual vêm passando diante das medidas adotadas pelos governos Temer e Bolsonaro. João Daniel reafirmou seu compromisso e total apoio, colocando-se à disposição para atuar em defesa desses trabalhadores e também para que não seja desmontada a estrutura de seguridade social para os brasileiros.

Durante o encontro, João Daniel ouviu o relato sobre as consequências que já têm sido geradas com a extinção do Ministério do Trabalho e Emprego no atual governo, a suspensão do pagamento da insalubridade aos trabalhadores da saúde, o caos que tem vivido o Sistema Único de Saúde (SUS), o avanço da terceirização e aumento crescente do número de servidores aposentados, sem que se faça concurso público, o desmonte do INSS, entre outros pontos.

“Nos comprometemos com a nossa base em buscar o apoio dos parlamentares federais sergipanos às nossas reivindicações. Estamos numa situação muito difícil. Nosso salário base é muito baixo. Mais de 70% do nosso salário é composto por gratificação de desempenho”, disse Joaquim. Segundo dados do Sindiprev/SE, no estado são apenas cerca de 380 servidores na ativa. Por conta da diminuição do número de efetivos, existem cerca de 13 mil processos em atrasos.

Os representantes da categoria externaram também ao deputado João Daniel a preocupação com relação à Medida Provisória 871 que retira ainda mais direitos dos segurados. Para eles, somadas a outras medidas já implementadas, já é o início da reforma da Previdência. Após ouvir as reivindicações e o panorama apresentado pelos sindicalistas, o deputado federal João Daniel reafirmou seu compromisso com os servidores e se colocou à disposição para dar apoio no que estiver ao seu alcance. “Fazemos parte do projeto da classe trabalhadora e nesse momento temos que estar firmes para enfrentar as medidas deste governo”, disse João Daniel.

Foto assessoria

Por Edjane Oliveira