DESO ESCLARECE SOBRE DATA DE VENCIMENTO DE FATURAS DE ÁGUA

24/01/19 - 15:53:18

A Companhia de Saneamento de Sergipe – Deso informa a todos os usuários que devido a necessidade de um ajuste interno (com base no Manual de Serviços, Artigos: 121 e 124, Lei Nº 9.791/de 24 de março de 1999), foi reduzido o intervalo entre a leitura e a data de vencimento das faturas de água. Salientamos também que esse ajuste na data de vencimento, foi informado na fatura do mês de dezembro.

Ressaltamos os seguintes pontos: