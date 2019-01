Estudante de enfermagem precisa urgentemente de doações de sangue

O blog Espaço Militar conclama a todos e em especial a classe militar, a ajudarem a jovem Jéssika Souza de Lima, estudante de enfermagem da UNIT, a qual foi diagnosticada com leucemia e encontra-se internada no Hospital São Lucas e está precisando urgentemente de doações de sangue de qualquer tipo sanguíneo e também cadastro de medula óssea.

É a segunda vez que esta guerreira luta contra a leucemia, pois quando era ainda adolescente, estudante do colégio Pio Décimo, teve o problema, que com muito sacrifício foi vencido, porém retornou agora e com fé em Deus, obterá nova vitória, com a ajuda de todos.

Os doadores poderão comparecer ao Instituto de Hematologia e Hemoterapia de Sergipe (IHHS), situado na Rua Guilhermino Rezende, nº 187, bairro São José, próximo ao Hospital São Lucas, no horário das 7 às 12 horas, de segunda a sexta, telefones (79) 3302-7621/3013-1115.

Desde já os familiares agradecem a todos que puderem colaborar neste momento difícil.

Matéria do blog Espaço Militar