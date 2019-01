Morre em troca de tiros com a polícia, o 2º envolvido na morte do sargento Bispo

24/01/19 - 07:26:33

Morreu no inicio da manhã desta quinta-feira (24), em confronto com a polícia, na cidade de Camaçari, no estado da Bahia, o segundo elemento que participou do assassinato do sargento Ronaldo Bispo Santos, no município de Itaporanga D’Ajuda.

A ação aconteceu em uma residência no município de Barra do Jacuípe/BA, onde os policiais foram recebidos a tiros, e durante o confronto, Bruno Bispo Aragão, 21 anos, acabou sendo atingido e veio a óbito.

As informações passadas pelo delegado responsável pela operação são de que a ação da Polícia Civil de Sergipe contou com o apoio da Polícia Civil da Bahia, através da Coordenadoria de Operações Especiais (COE) e da 12ª delegacia metropolitana de Salvador.

O primeiro elemento identificado como Walisson Teixira Rodrigues, 24 anos, morreu também em troca de tiros com a polícia no último dia 20, em Laranjeiras.

Entenda o caso – 0 sargento da policia militar Ronaldo Bispo Santos, 54 anos, morreu no último dia 9, no povoado Nova Descoberta, em Ittaporanga D´Ájuda, quando tentou evitar um assalto a uma mercearia na localidade. O sargento trocou tiros com os assaltantes e foi atingido. Levado para o Hospital de Itaporanga, não resistiu e foi a óbvio.