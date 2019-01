PRESOS HOMENS QUE ASSALTARAM TURISTAS NA PRAIA DO SACO

24/01/19 - 08:48:52

Homens que praticavam assaltos na região das dunas da Praia Saco são presos pela Polícia Civil. Investigadores chegaram aos suspeitos dias depois do crime

Equipes da Delegacia Regional de Estância prenderam no final da tarde desta quarta-feira (23) José Ronaldo da Silva, conhecido por Gago, 25 anos, e Janisson Macedo da Silva, conhecido por Geninho, 23, pelo crime de roubo majorado cometido no último dia 19 de Janeiro, nas Dunas da Praia do Saco, Estância.

Segundo o delegado Regional de Estância, Alan Faustino, a dupla de assaltantes, fazendo uso de uma arma de fogo, abordaram vários turistas que estavam nas Dunas da Praia do Saco, ocasião em que subtrairam vários aparelhos celulares, relógios e dinheiro das vítimas.

As investigações também foram coordenadas pelos delegados Vivianne Jardim e Cledson Ferreira,

Após várias diligências, bem como oitivas realizadas na regional de Estância e pela Delegacia de Ribeira do Pombal/BA, a Polícia Civil de Estância chegou a autoria do crime, dando cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Estância.

Durante as diligências, foi apreendida a arma de fogo usada no crime, que se encontrava de posse de Janisson, tratando-se de uma espingarda de cano curto de calibre .36.

José Ronaldo e Janisson confessaram a prática do crime. Ambos responderão pelo crime de roubo majorado junto a Vara Criminal de Estância e serão encaminhados para unidade policial da capital.

Fonte e foto SSP