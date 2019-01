Produto de microcrédito do Banese agora se chama “Banese Acredita”

24/01/19 - 06:08:44

Em 2019 o “Banese Acredita” pretende investir R$ 15 milhões em operações de microcrédito

O produto de microcrédito do Banese agora se chama “Banese Acredita”. Uma marca simples, que, segundo o banco, reforça o propósito do produto, que é voltado para a concessão de empréstimos a pessoas que desenvolvem atividades produtivas de pequeno porte, proporcionando-lhes mais condições para o desenvolvimento dos seus negócios, formais ou informais.

A nova marca foi lançada pelo banco nesta quarta-feira, 23, através de uma campanha publicitária divulgada nos Pontos de Venda (Pontos Banese Credenciados), Mídias Banese, Internet, Rádio e Televisão.

“Com o ‘Banese Acredita’ você consegue dinheiro rápido, fácil e sem dor de cabeça para investir no seu negócio e ainda conta com orientação financeira de especialistas para fazer você lucrar mais”, afirma uma das peças da campanha de lançamento da nova marca do Banese, orientando: “Procure o Ponto Banese credenciado mais perto e aproveite, mude de vida”.

O Banese, em 2019, pretende investir R$ 15 milhões nas operações de microcrédito do “Banese Acredita”.

Fonte e foto assessoria