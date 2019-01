Programa busca estimular a inovação nos pequenos negócios

24/01/19 - 06:34:45

Solução do Sebrae subsidia 70% do investimento necessário para contratação dos serviços

Durante muito tempo, o conceito de inovação tecnológica foi associado a processos complexos, com alto grau de investimento e acessível apenas a grandes empresas. Porém, nos últimos anos algumas soluções desenvolvidas pelo mercado têm facilitado a adoção de práticas inovadoras por empreendimentos de diferentes segmentos e portes, sobretudo os pequenos negócios.

Em Sergipe, um programa oferecido pelo Sebrae tem ajudado a melhorar a competitividade das micro e pequenas empresas por meio do acesso facilitado a serviços tecnológicos. Conhecida como Sebraetec, a iniciativa disponibiliza aos empreendedores todo o apoio necessário para a contratação de consultorias em sete áreas temáticas: design, produtividade, propriedade intelectual, qualidade, inovação, sustentabilidade e serviços digitais.

A proposta aqui é desmistificar conceitos e apresentar soluções viáveis e customizadas para aumentar a lucratividade dos negócios. Uma das principais vantagens é que 70% do investimento necessário para a aquisição dos serviços é subsidiado pelo Sebrae.

Entre as mais de 120 soluções disponíveis estão a elaboração de projetos para a mudança de fachada e layout do estabelecimento, criação de marcas e design de embalagens, até soluções mais complexas, como a elaboração de projetos para a implementação de ações de saúde e segurança do trabalho, certificações, acessibilidade aos espaços físicos, além do melhoramento genético de animais.

Podem ter acesso ao programa microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte que faturem até R$ 4,8 milhões, além de produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na Receita Federal (Nirf) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Também são atendidos os pescadores com registro no Ministério da Agricultura e artesãos que estejam registrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab) e tenham a Carteira Nacional do Artesão ou Carteira Nacional de Trabalhador Manual.

Licenciamento

Somente no ano passado, 519 empresas sergipanas foram beneficiadas com as ações do Sebraetec. Entre elas está a Biotech, uma indústria localizada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro voltada à fabricação de equipamentos e acessórios para a segurança pessoal e profissional.

A fábrica é administrada por José Aloysio Carvalho Oliveira, um cirurgião-dentista com mais de trinta anos de experiência na área. O empreendimento surgiu a partir de uma longa pesquisa de mercado, o que o ajudou a identificar uma oportunidade de negócio que lhe proporcionasse rápido retorno financeiro e atendesse a uma necessidade dos profissionais da área de saúde por equipamentos de uso descartável.

Para abrir o negócio, Aloysio contou com o apoio do Sebrae na elaboração do projeto para obtenção das licenças ambientais, um processo que costuma ser oneroso e bastante complexo, além de consultorias para a implementação da metodologia 5S, um sistema desenvolvido em empresas japonesas para aumentar a eficiência e diminuir o desperdício de recursos por meio da organização dos processos de pensamento e ação para organização e limpeza dos espaços.

“ Antes de colocar o seu negócio em funcionamento o empreendedor enfrenta uma série de obstáculos e um dos principais deles é a regularização ambiental. Graças a essa parceria conseguimos solucionar essa questão e hoje temos a nossa fábrica totalmente adequada à legislação vigente. Outra vantagem é que contamos com o apoio técnico dos consultores durante esse processo, o que evita o desperdício de tempo e recursos para realizar as mudanças necessárias”, explica o diretor administrativo da Biotech, José Aloísio Carvalho.

Em 2019 a meta do Sebrae em Sergipe é atender 938 empreendimentos com as soluções do Sebraetec. Os interessados em ter acesso aos serviços disponibilizados pelo projeto devem procurar a sede da instituição ou um dos seus escritórios regionais localizados em Estância, Lagarto, Itabaiana, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

Mais informações podem ser obtidas no site www.se.sebrae.com.br e pelo telefone 0800-570-0800.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria