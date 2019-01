QUADRILHA FORMADA POR ASSALTANTES E HOMICIDAS É PRESA

24/01/19 - 05:30:27

No final da tarde desta quarta feira (23), policiais militares do 7º Batalhão realizaram a prisão de Rodrigo Conceição dos Santos, 28 anos, Edirabilton Monteiro Santana, 20 anos e Augusto César dos Santos, 22 anos.

Através do compartilhamento de informações entre a Polícia Militar e o delegado de homicídios da cidade de Lagarto, Antônio Francisco, que investigava um dos presos pelo homicídio de um vendedor de amendoim, ocorrido no mês pretérito, a Polícia Militar identificou os demais integrantes do grupo criminoso.

Os presos realizaram vários assaltos e são suspeitos de pelo menos dois homicídios na cidade. Inclusive, todos os presos possuem ficha criminal, com destaque ao Rodrigo Conceição, ex-presidiário, que responde por tentativa de homicídio e roubo.

No momento da prisão, o grupo criminoso estava de posse de 2 armas de fogo (revólveres) e estava pronto para cometer outro assalto.

Duas vítimas de roubo já compareceram à delegacia e reconheceram os assaltantes.

O tenente-coronel Flávio Arthur, comandante do 7º BPM, ressalta que a participação da sociedade, através de informações, é fundamental para a elucidação destes crimes. Outrossim, solicita às demais vítimas que procurem à delegacia para o reconhecimento dos criminosos.

Fonte e foto: 7º BPM