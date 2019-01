Rede EaD-Senasp oferece 71 cursos gratuitos aos profissionais de Segurança Pública

24/01/19 - 06:44:49

As inscrições vão de 25 de janeiro a 15 de fevereiro, de acordo com as áreas de atuação dos interessados; e as aulas começam a partir do dia 4 de março

Na próxima sexta-feira, a rede EaD-SENASP abrirá inscrições para 71 cursos a distância da Secretária Nacional de Segurança Pública. As inscrições para os cursos serão divididas em três etapas, de acordo com as áreas de atuação dos profissionais da segurança pública interessados em participar dos treinamentos.

A primeira etapa vai do dia 25 de janeiro a 04 de fevereiro, e poderão se inscrever policiais civis e militares, bombeiros, guardas municipais e profissionais de perícia. A segunda, que iniciará dia 05 de fevereiro e irá até o dia 08 do mesmo mês, será destinada a servidores penitenciários estaduais e federais, mas terão as vagas limitadas a apenas um curso por aluno. O prazo de inscrições nessa etapa poderá ser ampliado, a depender do número de procuras. Já a terceira etapa terá início entre os dias 09 e 15 de fevereiro e será destinada a policiais rodoviários e federais.

O ciclo envolve cursos relacionados à análise criminal; atuação policial no tocante ao atendimento a grupos vulneráveis; buscas e apreensões; identificação de armas de fogo e munições; crimes ambientais; emergências pré-hospitalares, entre outros. As inscrições passarão por processos de confirmação para a formação das turmas. As aulas terão início a partir do dia 4 de março. Demais informações sobre cursos e inscrições podem ser obtidas por meio do Telecentro Aracaju nos telefones (79) 3259-0505 ou 3249-6113; ou no Portal EaD-Senasp.

Os cursos Ead e tutores da Senasp

Os cursos da Rede EaD Senasp são gratuitos e possuem carga horária que variam entre 40 e 60 horas, com duração média de cinco semanas. É importante observar que todas as atividades e avaliações possuem prazos e durante o curso os alunos são acompanhados por um tutor.

Os tutores são responsáveis por mediar e facilitar o processo de aprendizagem dos discentes. Ele interage e corrige as participações dos alunos, respondendo dúvidas e apresentando respostas em um prazo de até 48 horas.

Ascom SSP