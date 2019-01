Robson Viana entra com petição no TSE para assumir mandato na Assembleia

24/01/19 - 22:17:05

O deputado estadual Robson Viana, que inclusive já fora diplomado, entrou com petição, nesta quinta-feira (24), junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, onde se encontra, para requerer a sua posse definitiva na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, dia primeiro de fevereiro deste ano.

A petição revela que com a impossibilidade declarada pela própria Justiça Eleitoral do deputado eleito Luciano Bispo (MDB) o então suplente Robson Viana foi promovido à situação de eleito no pleito de 07 de outubro, já diplomado e como direito à posse.

A petição pode ser analisada na próxima semana, em razão do pouco tempo para a declaração de posse, tendo aenas o problema de que o TSE, através da ministra Rosa Weber, ainda não deferiu a diplomação do deputado Luciano Bispo, que é provável candidato a presidente da Assembléia Legislativa e também deve assumir o mandato no dia primeiro de fevereiro. Até o momento não há decisão para qualquer um dos casos.