SANTANDER REALIZA LEILÃO DE IMÓVEIS NO ESTADO DE SERGIPE

24/01/19 - 15:19:06

Estão disponíveis Apartamentos e Casa com Opções de Pagamento em até 420 meses

Os leilões de imóveis são uma excelente oportunidade para quem deseja realizar o sonho de ter a casa própria, além de serem também um ótimo investimento. Os leilões da SOLD, tradicional leiloeira, oferecem valores bem abaixo do mercado e opções de pagamento parcelado.

Há oportunidades em Aracaju, Itabaiana e São Cristóvão com lances a partir de R$ 75 mil e desconto de 10% no caso de pagamento à vista. A data de encerramento será dia 30/01/19.

Confira mais informações no site

https://www.sold.com.br/santander?filter=localidades:SE

Confira as oportunidades:

Aracaju/SE – 37% Abaixo da avaliação

Apartamento com 71,97 m²

Lance inicial de R$ 92.700

https://www.sold.com.br/lote/ver/1220107

Itabaiana/SE – 37% Abaixo da avaliação

Casa com 129,39 m²

Lance inicial de R$ 75.600

https://www.sold.com.br/lote/ver/1220108

Aracaju/SE – 6% Abaixo da avaliação

Apartamento DESOCUPADO com 171,45 m²

Lance inicial de R$ 1.416.800

https://www.sold.com.br/lote/ver/1220109

São Cristóvão/SE – 20% Abaixo da avaliação

Apartamento com 42,89 m²

Lance inicial de R$ 108.800

https://www.sold.com.br/lote/ver/1220110

Confira também imóveis em outras regiões: https://www.sold.com.br/leiloes-de-imoveis

Como participar

Os leilões são abertos a qualquer pessoa. Basta se cadastrar no site www.sold.com.br, criar um login e senha e se habilitar para ofertar lances no leilão de interesse. A partir daí, basta acompanhar os lances no dia marcado para o encerramento. O método usado na Internet é o mesmo de qualquer leilão: quem der o maior lance, leva a oferta.

Fonte SOLD Leilões