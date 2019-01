TJ SERGIPE LANÇA NOVO PORTAL DO ADVOGADO E DEFENSOR PÚBLICO

24/01/19 - 09:40:24

Com novas funcionalidades, o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) disponibiliza nesta quinta-feira, 24/01, o novo Portal do Advogado e do Defensor Público. Para atender a uma ação do macrodesafio estratégico da Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional, o espaço virtual foi totalmente remodelado com o objetivo de dar maior conforto e acessibilidade para os advogados públicos e privados, usuários do sistema.

Na tarde de ontem, 23/01, o Des. Cezário Siqueira Neto demonstrou os novos recursos do Portal para representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SE), Defensoria Pública e das Procuradorias municipais de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Lagarto e Propriá. A reformulação do Portal busca organizar as informações de forma que facilite o acesso, contribuindo para a realização das atividades de forma mais rápida e eficaz.

O Procurador Geral do Município de Aracaju, Thiago Carneiro, destacou que o Portal do Advogado TJSE é “sem sombra de dúvidas o melhor do país”. “´É um sistema acessível, intuitivo, de fácil navegação, que nos permite ter segurança jurídica em nossa atuação”. Já a Secretária Geral Adjunta da OAB/SE, Andrea Leite de Souza, avaliou o Portal como muito bom. “A advocacia percebe esse movimento de melhoria e agradece o empenho em manter o sistema modernizado e de fácil acesso”, constatou a Advogada.

Segundo o Diretor de Modernização (Dimoj) do TJSE, Adriano Leal, “a melhoria no Portal do Advogado era uma das prioridades da gestão do Des. Cezário Siqueira Neto e para isso foi realizada uma reestruturação completa nos serviços e reposicionamento de links com o intuito de proporcionar melhor usabilidade para os advogados. Além disso, a gestão do Portal passa a ser da Dimoj”.

Para a Secretária de Tecnologia, Denise Martins Moura, o TJSE disponibiliza um Portal do Advogado e do Defensor Público com uma nova identidade visual, simples e funcional. “Esse foi um trabalho, junto com a Modernização Judiciária, também fruto de sugestões dos advogados, defensores públicos e usuários, colhidas através da Ouvidoria, bem como do trabalho de análise dos chamados recebidos pela Central de Serviços de TIC, implantada em fevereiro de 2018, que conseguiu mapear as principais dificuldades enfrentadas pelos usuários deste portal”, concluiu a secretária.

TJ/SE