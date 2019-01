25/01/19 - 18:10:48

O governador Belivaldo Chagas (PSD) deixou claro, nesta sexta-feira (25), durante inauguração de obras no sertão do Estado é que não vai esconder, “de jeito nenhum, do povo de Sergipe” é a questão da crise. E insistiu: “se for necessário decretar estado de emergência financeira o fará”, exatamente para retirar o Estado do caos econômico e financeiro.

Acrescentou que “não dará calote em ninguém. mas essa é uma realidade de Sergipe e as coisas têm que ser tratadas de forma real, para que o povo entenda o que está ocorrendo”. Disse que fará isso em ultima instância, que não é de sua vontade, mas que se for para salvar e defender Sergipe ele não hesitará em decretar o Estado de Calamidade.