Cantor sergipano Gustavo Mattos de malas e cordas vocais prontas

25/01/19 - 06:08:45

Pois é, o cantor sergipano Gustavo Mattos, filho de Emerson Ferreira e Nuzia Costa, está de malas prontas para ir até São Paulo e aperfeiçoar a sua pegada em canto lírico, planejar a sua carreira e se capacitar para o ensino do Belting Comtemporâneo, técnica muito usada em teatro musical e pop music, tudo isso sob os ensinamentos e a orientação do Maestro Marconi Araújo, que é pioneiro do Belting Contemporâneo no Brasil e um dos mais reconhecidos diretores musicais e vocais do país, com trabalhos em teatro musical, televisão e cinema, além de compositor, vocal coach, diretor musical, cantor e mestre de alunas como Sara Sarres, a musa dos musicais, e Claudia Raia, atriz global que tem imenso carinho e gratidão pelo maestro.

Fonte e foto assessoria