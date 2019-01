Edvaldo dialoga com seguidores sobre obras, pagamento do Forró Caju e melhorias na cidade

25/01/19 - 08:41:03

O prefeito Edvaldo Nogueira voltou a interagir com seus seguidores na noite da última quinta-feira, 24. Em mais uma #livecomEdvaldo, o gestor municipal conversou com os internautas sobre as ações que estão sendo executadas na cidade, ao mesmo tempo em que respondeu aos questionamentos e recebeu sugestões. Nesta edição, ele deu início ao bate-papo explicando os motivos que o levaram a transferir o encontro, eventualmente, para a data.

“Estou me recuperando de uma faringite, que me acometeu desde o último domingo e que exigiu de mim um pouco de repouso. Os médicos me recomendaram três dias sem trabalhar e falar, o que foi a coisa mais difícil para mim. Mas hoje me senti um pouco melhor, mesmo com a voz ainda prejudicada, e fiz questão de convidá-los para a nossa live, para que nãos percamos o ritmo e essa interação maravilhosa entre nós. Aqui estou”, relatou o gestor.

Edvaldo também aproveitou os minutos iniciais para informar aos internautas que na próxima semana participará de diversas reuniões em Brasília. Uma delas, pela Frente Nacional dos Prefeitos, terá como pauta a relação entre o novo governo federal e os municípios. “Esta audiência será com o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, na próxima quarta-feira. Antes disso, terei audiências com os ministros da Cidadania e Desenvolvimento Regional, e também com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. É um momento para debater sobre a relação entre o governo recém empossado e os prefeitos”, enfatizou.

Antes da interação direta com os seguidores, Edvaldo lembrou, ainda, as ordens de serviço que estão sendo assinadas e que permitirão investimentos de R$ 50 milhões na capital. “Começamos na semana passada, com autorização das obras de infraestrutura do Jardim Bahia, da avenida Euclides Figueiredo, do bairro Marivan, e, nesta sexta-feira, autorizamos o recapeamento de toda a avenida Beira Mar. Na próxima semana prosseguimos com as assinaturas de ordens de serviço para a infraestrutura da segunda etapa do Moema Mary e para a construção de uma grande avenida no Japãozinho, encerrando o primeiro novo pacote de obras que estamos começando”, listou.

Outro assunto esclarecido pelo prefeito foi o pagamento dos artistas que se apresentaram no Forró Caju 2018, realizado nesta semana. O que, para Edvaldo, foi motivo “de grande alívio”. “Graças a Deus e ao nosso trabalho, junto ao ministério, foi liberada a segunda parcela e, com ela, pudemos garantir o pagamento de todos os artistas sergipanos que se apresentaram no Forró Caju. Do total, 144 já receberam e faltam agora 23 que ainda não conseguiram receber por problemas documentais. Então estou muito feliz porque confirma o que eu sempre disse sobre o atraso do repasse. Agora, falta a última parcela para pagamento do restante dos artistas nacionais e dos fornecedores. Resolvemos um pesadelo”, constatou.

Após abordagem dos temas, Edvaldo deu início às perguntas e respostas. Ao internauta Ricardo Santos, que perguntou sobre o início da construção do novo terminal do Mercado, o gestor respondeu que o projeto já foi concluído e que caminha para a licitação. “Quero crer que entre os meses de maio e junho vamos começar a construção. Assim como a obra de infraestrutura da avenida Beira Mar, que autorizamos nesta sexta, faz parte do nosso Plano de Mobilidade Urbana”, detalhou.

Sobre o tema obras, o prefeito também explicou ao internauta Nilson Batista como será executado o projeto da avenida Euclides Figueiredo, localizada na zona Norte. “Vamos fazer a canalização para que, na rótula que entra para o Soledade, não inunde mais. Por aquela avenida passa um canal que corta toda a área e ele está obstruído, impedindo que as águas das chuvas sejam drenadas. Então, vamos abrir a avenida, trocar toda a tubulação e fazer a reorientação do canal. Além disso, vamos recapear toda a extensão da avenida entre os bairros Soledade e Dom Luciano. Vamos pôr fim a um grande sofrimento”, destacou.

Bate-papo

Já a internauta Roberta Silva questionou ao prefeito Edvaldo sobre a renovação dos contratos dos profissionais selecionados no Processo Seletivo Simplificado da Saúde. A ela, Edvaldo deu uma resposta positiva. “Vamos renovar, sim. Não há pretensão de terceirizar os serviços, como fizemos com o Nestor Piva, em nenhuma outra área da Saúde. Vamos manter o PSS e continuar com os profissionais que foram contratados pelo processo trabalhando conosco, como previu o edital”, reafirmou.

Outro assunto repercutido na live foi a reestruturação das ciclovias existentes na cidade. Ao internauta Waldson Costa, o prefeito informou que já existe um estudo e que a promessa será cumprida. “Em breve anunciarei o projeto. Nestes dois primeiros anos nós precisamos priorizar o pagamento dos salários e o funcionamento dos serviços públicos. A partir de agora, vamos colocar outros projetos em prática e um deles será a recuperação das ciclovias existentes. Sempre cumpro as promessas que faço e essa será mais uma”, garantiu.

O encontro prosseguiu com Edvaldo explicando ao internauta Jao Carvalho sobre a instalação de pontos de internet gratuita na capital. “Estamos estudando, trabalhando e fechando o projeto, que faz parte do nosso plano para a construção da cidade inteligente. Ainda este ano vamos anunciar qual será o primeiro ponto da cidade a ter wifi gratuito”, salientou.

Antes de encerrar o bate-papo, o prefeito foi surpreendido com mensagens de felicitações dos internautas pelo seu aniversário, celebrado nesta sexta-feira, 25. A internauta Carol Brito, por exemplo, desejou ao gestor “muita força e sabedoria para enfrentar as dificuldades, e paz e saúde para aproveitar as melhores coisas da vida”. Assim como ela, a internauta Erika Luizi também parabenizou Edvaldo antecipadamente pela passagem de ano. “Que Deus te proteja e te dê muita saúde”, disse.

O prefeito foi elogiado, ainda, por Emerson Taylan, pela iniciativa de conversar com os eleitores. “E para mim, Emerson, é um imenso prazer. Por isso, mesmo com essa virose, fiz questão de realizar essa semana porque quero manter essa aproximação, quero ampliar o nosso diálogo porque é um instrumento que nos ajuda a governar. Quero transformar em um grande debate, envolvendo cada vez mais aracajuanos”, frisou.

Fonte e foto assessoria