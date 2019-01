Felizola reforça necessidade de ajustes drásticos para o reequilíbrio financeiro

25/01/19 - 13:30:25

O secretário Geral do Governo, José Carlos Felizola, concedeu entrevista na manha desta sexta-feira (25), à Rádio Nova Brasil. O secretário fez uma análise das ações do governo do Estado, comentou sobre os ajustes para sanar as contas públicas e devolver o reequilíbrio financeiro e relatou os investimentos na saúde pública estadual. Além disso, Felizola destacou as ações implementadas para o melhoramento no atendimento aos pacientes com câncer no estado.

“Não existe um estado que possa investir seja em segurança, infraestrutura, saúde, educação e gerar com isso desenvolvimento, sem que tenha as condições financeiras combalidas, com dificuldades. Então, a primeira coisa que pode fazer é reequilibrar as suas contas. É melhorar essa questão entre arrecadação e gasto, ou seja, é ser equilibrado naquilo que arrecada e naquilo que gasta. Assim, o Estado só poderá se desenvolver se fizer o dever de casa no sentido de ajustes fiscais. O governador está muito preocupado com o crescimento vegetativo da folha. Vai entrando gente, pessoas que são essenciais ao funcionamento da máquina, em contrapartida, outros servidores vão se aposentando, com isso, causa uma bola de neve e um déficit anual de R$ 1 bilhão”.

Questionado sobre a possibilidade de decreto de calamidade financeira, o secretário frisou que o governador quis passar uma radiografia e deixar um alerta para a sociedade e para os poderes.

“O Estado está tomando medidas drásticas, duras, para que a gente possa reerguer e estancar a sangria. Com essas medidas, esperamos que o governador não precise decretar estado de calamidade financeira. Já são setes estados que já decretaram, o último foi Goiás. Uma situação crítica, que gera instabilidade institucional. Se não fizermos esse encontro de contas e essa transparência total com a sociedade, não conseguiremos implementar as medidas necessárias”.

Investimentos na saúde pública estadual

“A saúde tem sido o carro chefe da gestão do governador Belivaldo Chagas, ao lado da transparência absoluta das ações do governo do Estado e também na questão da reestruturação financeira. Mesmo com muitos desafios, a saúde em Sergipe tem avançado. Você acaba com a fila no Huse, melhorando a gestão e o atendimento. Por exemplo, na Oncologia, aumentamos um turno. Fomos para o terceiro turno e isso fez com que a fila andasse. Se comparamos os números de atendimentos no setor de radioterapia de 2017 para 2018, esses números dobraram. Ontem, o governador esteve no Hospital de Cirurgia para conhecer as futuras instalações do novo Centro de Imagens e Radioterapia da unidade. Ele vai até onde está o problema. O Corpo da saúde pública em Sergipe está no Huse e nos hospitais regionais, mas o coração está no Hospital Cirurgia. Quando o Hospital de Cirurgia está bem, desafoga toda a rede pública estadual, porque ele possui serviços especializados, na parte de ortopedia, cardiologia, enfim, pequenas cirurgias e no atendimento mais célere, mais eficiente, porque ele não é somente público, e possui um viés também privado”.

Fonte e foto ASN