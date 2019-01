Governo entrega 23 ônibus escolares nesta segunda-feira, 28

O governador Belivaldo Chagas entrega, na manhã desta segunda-feira (28), 23 ônibus escolares por meio de cessão a 18 municípios. Os ônibus rurais escolares do programa Caminho da Escola foram adquiridos a partir do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). A iniciativa é realizada por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc).

Os 23 veículos, destinados ao transporte escolar de alunos da rede pública, foram adquiridos a partir de um investimento de R$ 5.010.912,00, recursos provenientes de emenda parlamentar feita ao Orçamento Geral da União. São 11 micro-ônibus com capacidade para até 44 passageiros sentados, e outros 12 ônibus com capacidade para transportar até 59 estudantes sentados. Esses meios de transporte beneficiarão os estudantes que residem em zonas rurais.

Os ônibus são padronizados e possuem especificações exclusivas próprias para o transporte de estudantes, adequados às condições de trafegabilidade das vias das zonas rural e urbana.

Com mais esses 23 veículos, além de reforçar a frota de transporte escolar que serve aos alunos da rede pública de ensino, o governo de Sergipe contribui para a redução da evasão escolar e amplia, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes da zona rural matriculados na educação básica das redes estadual e municipais.