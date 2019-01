GOVERNO ENTREGA PONTE SOBRE RIO CAMPOS NOVOS EM PORTO DA FOLHA

25/01/19 - 09:08:23

Obra entregue contribuirá para a mobilidade da região, uma vez que a antiga ponte foi levada pelas águas decorrentes de fortes chuvas em janeiro de 2016

Nesta sexta-feira (25), o governador Belivaldo Chagas entregará a ponte sobre o Rio Campos Novos, localizada na Rodovia SE-200, entre o povoado Lagoa da Volta e a sede do município de Porto da Folha. A ponte é uma realização do governo de Sergipe, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER). A obra facilitará a mobilidade dos moradores da cidade de Porto da Folha e dos povoados mais próximos.

Com investimentos de R$ 3.985.630,30, oriundos do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados (Proinveste), a ponte construída em concreto armado com guarda-rodas, tem 88,98 metros de extensão, 11m de largura, 6m de altura no ponto máximo do vão central, passeio para pedestres e animais com 1,5 metro de largura. A construção contribuirá para a mobilidade da região, uma vez que a antiga ponte foi levada pelas águas decorrentes de fortes chuvas em janeiro de 2016, comprometendo, desde então, o acesso dos moradores de alguns povoados à sede do município.

Com a entrega da ponte, a história da economia de Porto da Folha será dividida entre o antes e o depois. A cidade é abastecida por produtos oriundos dos povoados Ilha de São Pedro, Lagoa da Volta, Linda França, Mocambo, Niterói, Ranchinho e Umbuzeiro do Matuto, e, após a derrubada da antiga ponte, qualquer chuva mais intensa ocasionava diversos inconvenientes aos produtores, aos alunos que estudam na sede municipal e ainda prejuízos financeiros aos moradores de todos esses povoados. A edificação traz alento não apenas àqueles que se deslocam diariamente até o município, mas, sobretudo, às centenas de pessoas que trafegam com motocicletas, veículos e animais de montaria.