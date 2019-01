GOVERNO REALIZOU MAIS DE 17 MIL SESSÕES DE RADIOTERAPIA

25/01/19 - 15:34:45

O serviço de radioterapia do Centro de Oncologia do Huse tratou 720 pacientes, número quase 80% maior que o registrado no ano anterior

O ano de 2018 foi de crescimento na assistência aos pacientes com câncer em Sergipe. Os avanços empreendidos pelo governo do Estado contemplam os diversos serviços, destacando-se a área de radioterapia do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), setor fortalecido com a implantação de um novo Acelerador Linear, que permitiu a abertura de uma segunda unidade de tratamento e, consequentemente, a ampliação do atendimento.

Em 2018, foram 17.851 sessões de radioterapia realizadas pelo governo do Estado nos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O serviço de radioterapia do Centro de Oncologia do Huse tratou 720 pacientes, número quase 80% maior que o registrado no ano anterior, quando foram acolhidos para tratamento 414 usuários. Dos 720 pacientes tratados com radioterapia, 587 já concluíram o tratamento, o que representa 81,52%.

Para o secretário de Estado da Saúde, Valberto de Oliveira, o ano de 2018 teve uma produção expressiva nas consultas oncológicas ambulatoriais, quando foram atendidos 33.157 pacientes. “A implantação de uma nova unidade de radioterapia atesta o esforço do governo do Estado em qualificar e dignificar a assistência às pessoas que têm câncer do nosso estado”, disse.

O paciente Manoel Messias dos Santos, 67, diagnosticado com câncer de boca e em vias de concluir o tratamento radioterápico, destacou a importância do serviço ofertado pelo governo do Estado. “Essa doença é coisa séria, por isso é importante que a gente faça o tratamento direitinho. E, aqui, eu encontrei isso, além de ser bem tratado por toda equipe”, pontuou.

O mesmo tratamento é dado para a paciente Maria Silvânia Santos, 39, diagnosticada com câncer na língua. Ela foi encaminhada para realizar 25 sessões de radioterapia, das quais ainda restam 14 sessões. “Estava ansiosa pelo tratamento e quando ele chegou foi muita alegria, principalmente porque está correndo tudo bem e sem atrasos. Quero recuperar a minha saúde o mais depressa e poder voltar a fazer tudo o que gosto. Aqui na Oncologia do Huse, a equipe é muito carinhosa e cuida muito bem da gente. Eu tenho muita fé em Deus e sei que vou ficar bem”, contou Maria Silvânia.

Clinradi

Outro importante investimento para ampliar o tratamento oncológico oferecido pelo Estado e oferecer mais conforto aos pacientes que enfrentam o câncer, foi a ampliação de contrato para prestação de serviços da Clinradi aos pacientes do SUS, em maio de 2018. Foram 244 pacientes tratados na unidade no ano passado. A Clinradi disponibiliza exames de ressonância e tomografia, com e sem contraste e sedação, assim como, pela primeira vez, o exame de PET Scan, para os serviços de oncologia.

ASN