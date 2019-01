Ouvidoria geral da Alese apresenta balanço do segundo semestre de 2018

25/01/19 - 10:33:50

A Ouvidoria Geral da Alese foi criada no dia 17 de agosto de 2017, através de Resolução nº 12/2017, com o dever de atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a Administração Pública. Assim sendo, a Ouvidoria passa a ser mais um canal de comunicação e integração entre o Poder Legislativo e a população.

O objetivo da Ouvidoria Geral da Assembleia Legislativa de Sergipe com o espaço voltado ao cidadão, é aperfeiçoar o processo e a dinâmica de trabalho dentro da Organização como forma de acolhimento para receber, examinar e encaminhar as demandas aos setores competentes todas as sugestões, reclamações, críticas, elogios, bem como denúncias a fim de dar a voz a população sergipana.

De acordo com os dados apresentados no segundo semestre de 2018, contando a partir do mês de junho, a Ouvidoria da Alese recebeu 48 manifestações, das quais 32 foram respondidas e 18 estão em tramitação. As manifestações se dividem em informativas; reclamações; denúncias e sugestões.Vale ressaltar que durante todo o ano de 2018, a Ouvidoria recebeu 87 manifestações, 64 foram respondidas e 23 aguardam as respostas dos respectivos setores responsáveis.

A Ouvidoria Geral da Alese pode ser acessado através do portal al.se.gov.br/ouvidoria ou pelo telefone 79. 3216-6878. Dê sua contribuição, participe. A Casa Legislativa a serviço do povo!

Por Luciana Botto